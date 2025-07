VÍDEO | 3 exemples de com han destruït Catalunya mentre et fregien a impostos

Catalunya és la comunitat autònoma amb més impostos propis de tot Espanya. En total, en té onze. També és la que més recapta. I a més és la que cobra un percentatge més alt en tributs com el de transmissions patrimonials o el tram autonòmic de l'IRPF. Tot i això, la qualitat dels serveis públics no només no millora, sinó que empitjora greument. Al vídeo que trobaràs a la part superior del vídeo et poso tres exemples concrets que evidencien el deteriorament progressiu de Catalunya i com això t'afecta directament.

El primer exemple és l'Hospital Arnau de Vilanova, a Lleida. Malgrat les elevades contribucions fiscals, a l'estiu aquest hospital es converteix en un forn. El gerent de l'Institut Català de la Salut a Lleida reconeix que l'aire condicionat no dona l'abast. Tant treballadors com usuaris i familiars afirmen que ha arribat fins i tot a 38 graus. Això ha provocat que alguns fins i tot hagin de portar ventiladors de casa per suportar la calor. Una imatge no precisament del primer món.

El segon cas es refereix a l'Hospital del Mar de Barcelona, on el col·lapse de les urgències és crònic. Destaca el cas d'una persona de 82 anys que va estar més de 122 hores a urgències d'aquest centre sanitari de la capital catalana. Altres casos similars inclouen persones d'edats avançades retingudes durant 71, 90, 103 o 109 hores. Aquestes situacions mostren una clara negligència sanitària, malgrat la pressió fiscal a què estan sotmesos els contribuents.

El tercer i últim exemple es refereix al sistema educatiu. Una cinquantena d'associacions de famílies van denunciar fa mesos les greus deficiències dels centres escolars: goteres, cuines en mal estat, humitats que obliguen a clausurar zones, cablejat mossegat per rates, problemes d'il·luminació i persianes trencades. Aquestes condicions, lluny de correspondre a un país desenvolupat, posen en qüestió la gestió dels recursos públics.

I sí, es podrien posar moltíssims més exemples, però aquests tres són il·lustratius i deixen clar que la decadència que pateix Catalunya t'afecta directament. Una Catalunya que han convertit en un infern fiscal, però que té uns serveis públics cada cop més degradats.