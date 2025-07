El PSC denunciarà per 'delicte d'odi' un DJ que va insultar Pedro Sánchez

El que havia de ser una nit festiva a Miami Platja ha acabat amb una denúncia formal per part de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp contra el DJ Rubén Romero. Aquest DJ s'ha convertit en el protagonista d'una polèmica actuació durant la Festa Blanca del passat dissabte.

L'artista, contractat pel mateix Ajuntament per posar música en un dels actes principals de la festa major de Sant Jaume, hauria llançat insults greus contra el president del Gobierno, Pedro Sánchez. Així ho ha assenyalat el consistori local en un comunicat oficial. Els fets van passar de matinada, quan Romero va agafar el micròfon i va començar a pronunciar comentaris dirigits contra Sánchez, denuncien.

Des de l'Ajuntament consideren que aquestes declaracions podrien encaixar en un delicte d'incitació a l'odi, tipificat a l'article 510 del Codi penal. No només pel to dels insults, sinó també perquè, segons testimonis presencials citats pel consistori, el DJ va instar els assistents a participar en els càntics. És per això que el govern local té previst denunciar el DJ per incitació a l'odi. Un delicte que, de vegades, s'utilitza per coartar la llibertat d'expressió.

La reacció institucional no s'ha fet esperar. L'alcalde, Fran Morancho (PSC), ha manifestat que el seu equip de govern no pensa tolerar discursos que ataquin els principis bàsics de respecte i convivència. “No podem mirar cap a una altra banda davant aquest tipus de comportaments”, ha assegurat.

Des del consistori subratllen que la denúncia vol deixar clar que no es permetran expressions que promoguin l'odi o la discriminació. Sobretot en actes finançats i organitzats des d'una administració pública. L'actuació del DJ, segons l'Ajuntament, va creuar el que ells consideren una línia vermella.

L'Ajuntament insisteix que l'actuació del DJ Rubén Romero no representa els valors del municipi. I especifiquen que no permetrà que s'utilitzin els seus escenaris per fomentar missatges de confrontació política o ideològica.