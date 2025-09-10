La regidora de seguretat a Vic diu que els lladres roben 'perquè som rics'
En ple rearmament municipal i amb les municipals a l’horitzó, aquestes declaracions li fan un mal servei a Junts
La regidora de seguretat de Vic, Elisabet Franquesa (Junts), ha tornat a situar-se al centre de la polèmica per les seves declaracions sobre la delinqüència a la ciutat. En l’últim ple municipal, Franquesa va argumentar que els robatoris a la localitat es deuen a la riquesa del municipi. “Som una ciutat rica, si s’estira una bossa de mà i hi ha diners…”, va assenyalar, en una intervenció que ha desfermat una allau de crítiques polítiques i socials.
Les seves paraules se sumen a una sèrie de declaracions controvertides al voltant de la seguretat. Ja a l’abril, la mateixa regidora va justificar alguns robatoris perquè els lladres “tenen dificultats vitals” i no són del tot conscients dels seus actes. Aquella resposta es repeteix ara en un context encara més delicat per al consistori.
Un municipi amb els delictes a l’alça
Les dades de criminalitat a Vic mostren una tendència preocupant. Segons l’últim balanç del Ministeri de l’Interior, entre abril i juny les agressions sexuals amb penetració van augmentar un 300% a la ciutat. En el mateix període també van créixer la resta de delictes contra la llibertat sexual (+58%), mentre que els robatoris amb força en domicilis i comerços van repuntar un 50%.
En contrast, al conjunt de Catalunya la delinqüència va descendir un 3,4% en l’últim semestre. Aquesta disparitat situa Vic, juntament amb Manresa, com un dels punts més conflictius de la Catalunya interior. Allà la sensació d’inseguretat s’ha convertit en un element central de la política local.
Crítiques i desgast per a Junts
Les declaracions de Franquesa han encès les crítiques polítiques i socials. Oriol Gès (AC) deia a les xarxes que "Culpabilitzar la víctima i excusar el lladre és intolerable. La riquesa dels vigatans s'ha de protegir i la delinqüència, erradicar-la!" El representant del PP per Vic, Pau Ferran, també es mostrava molt indignat. "Què serà el següent? Dir que les agressions sexuals han pujat un 300% perquè les vigatanes porten faldilla curta?", preguntava:
El perfil que manté Franquesa és difícil de gestionar si tenim en compte que Junts està en ple rearmament municipal. Els de Puigdemont són conscients que el perfil 'progre' del partit els fa molt de mal, sobretot als ajuntaments. En aquest sentit, contrasta la diferència entre veus com els alcaldes Masquef o Buch i la de la mateixa Franquesa.
