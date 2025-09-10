L'entorn de la CUP escalfa la Diada amb una emboscada a Aliança Catalana
És molt probable que es repeteixin les imatges de l’any passat al Fossar de les Moreres: violència i divisió
La fi de la majoria processista al Parlament i la irrupció d'Aliança Catalana han portat l'independentisme al seu pitjor moment. La divisió, les acusacions creuades, les agressions i la manca d'unitat són a l'ordre del dia. I la Diada és el millor termòmetre per recollir tota aquesta situació.
Sense anar més lluny, durant les darreres jornades, ja hem vist molta tensió a propòsit de la participació d'Aliança Catalana a la Diada. L'ANC, altaveu processista per excel·lència, ha marginat la formació d'Orriols comparant-la amb Vox i acusant-la de no respectar els drets humans. Per la seva banda, Orriols respon que l'ANC és un cadàver polític i que ja no disposa de legitimitat civil suficient.
Ara, els últims a sumar-se als atacs a AC són els sectors més radicals de la CUP. Concretament, el col·lectiu “Tombem Aliança Catalana”, autodenominat com a “grup de suport de les 13 militants encausades per fer front a l'extrema dreta catalana”. Amb un missatge força agre, aquest grup parla d’“enterrar els traïdors” al Fossar de les Moreres. Es repeteix així la imatge de l'any passat al mateix escenari.
Això no ha agradat gens entre els crítics de la CUP i els seguidors d'Aliança Catalana. En essència, els usuaris venen a dir quina mena d'autoritat té aquest grup per vetar o amenaçar altres independentistes. Entre els comentaris a xarxes es llegeixen coses com “però si sou quatre, i de quatre un és un policia espanyol”, “de 13 encausades passareu a 50”, “sou patètics”.
La CUP en hores baixes
Certament, es tracta d'un grup minoritari i amb un discurs escassament representatiu del gruix dels electors. En qualsevol cas, la CUP i els seus satèl·lits han fet de l'antagonisme amb AC una de les seves banderes electorals. Això s'emmarca en un moment de profunda decadència electoral per a la CUP i canvi de discurs.
El que és segur és que el reajustament postprocessista encara segueix en marxa. I és que la Diada de l'any passat també va ser de divisió interna; cal recordar el menyspreu públic que van patir els dirigents d'ERC en aquella ocasió. El processisme en les seves hores més baixes.
