L'opinió d'una veïna de Sants sobre immigració i inseguretat que molts comparteixen
Atribueix el problema de la delinqüència al descontrol migratori i les 'Menes'
Sants-Montjuïc va ser escenari divendres passat d'una manifestació veïnal contra la delinqüència creixent. Es queixen sobretot de l'augment dels robatoris i dels problemes que causen diversos assentaments il·legals. Asseguren tenir por de sortir de casa, i davant l'abandonament de les institucions han decidit sortir al carrer.
Una veïna del barri, entrevistada en un programa de Cuatro, va parlar sobre la situació d'indignació dels veïns. També va explicar la desatenció que reben: per molt que es queixin de la situació, senten que els governants els han abandonat.
L'opinió d'aquesta ciutadana ha sorprès per la seva franquesa i ha estat viral a les xarxes. Ha assegurat estar farta de "no poder dir la veritat" per la por que et diguin racista. Demana dir les coses pel seu nom, i és que "aquí ha vingut a parar el pitjor d'una zona d'Àfrica, tots ho sabem però ningú ho diu".
'Aquí tenim un munt de Menes que no són Menes'
Aquesta dona culpa el Govern del que està passant, i assegura de manera taxativa que "aquí tenim un munt de Menes que no són Menes". Diu que molts viuen sense fer res, i reben subvencions mentre que gent que ho necessita no rep ajudes.
I és que gairebé la meitat dels que se sotmeten a proves d'edat van resultar ser adults segons la pròpia Fiscalia. El 2024 es van tramitar més de 7.500 diligències i en més de 2.400 casos es va confirmar que els suposats menors ja havien superat la majoria d'edat. Tot i així, la Generalitat els acull mentre s'aclareix la seva condició.
Catalunya ha viscut una veritable allau: entre 2023 i 2024 van arribar prop de 4.800 Menes, més de la meitat procedents del Magrib, i el Barcelonès concentra bona part d'ells. Només el 2024 es van registrar més de 2.600 noves arribades, cosa que converteix aquell any ja en el segon amb més arribades de la sèrie històrica.
El sistema està col·lapsat: els expedients s'acumulen, els centres funcionen molt per sobre de la seva capacitat i els serveis socials no donen l'abast. El 2024 la Generalitat va destinar més de 115 milions d'euros a l'atenció d'aquests menors, cosa que equival a més de 4.000 euros al mes per Mena. En comparació, una plaça en una residència per a persones grans costa menys de la meitat.
I tot això mentre els centres de tutela operen al 160 % de la seva capacitat i la Generalitat manté un model que premia la picaresca i castiga el contribuent. A tot això s'hi suma el problema de la inseguretat.
L'establishment polític i la seva complicitat
Pau Juvillà, exdiputat de la CUP, assegura que la delinqüència no depèn de l'origen dels immigrants. Nega qualsevol relació entre immigració irregular i problemes de seguretat. Segons ell, els barris col·lapsats no són culpa dels Menes.
El Govern de Catalunya dona suport a aquesta postura. La portaveu del Govern va qualificar d'"impresentables" les crítiques de Vox sobre delinqüència i immigració irregular. Assegura que assenyalar aquests problemes seria un atac directe a la democràcia catalana.
El missatge és clar: la immigració irregular es protegeix a tota costa. Mentrestant, veïns pateixen la saturació de centres i serveis. Queixar-se es converteix en ser assenyalat, mentre la Generalitat manté l'efecte crida i premia la irregularitat.
