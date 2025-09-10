La concejal de seguridad en Vic dice que los ladrones roban 'porque somos ricos'

La concejal de seguridad de Vic, Elisabet Franquesa (Junts), ha vuelto a situarse en el centro de la polémica por sus declaraciones sobre la delincuencia en la ciudad. En el último pleno municipal, Franquesa argumentó que los robos en la localidad se deben a la riqueza del municipio. “Somos una ciudad rica, si se estira una bolsa de mano y hay dinero…”, señaló, en una intervención que ha desatado un alud de críticas políticas y sociales.

Sus palabras se suman a una serie de declaraciones controvertidas en torno a la seguridad. Ya en abril, la misma concejal justificó algunos robos porque los ladrones “tienen dificultades vitales” y no son del todo conscientes de sus actos. Aquella respuesta se repite ahora en un contexto aún más delicado para el consistorio.

Un municipio con los delitos al alza

Los datos de criminalidad en Vic muestran una tendencia preocupante. Según el último balance del Ministerio del Interior, entre abril y junio las agresiones sexuales con penetración aumentaron un 300% en la ciudad. En el mismo periodo crecieron también el resto de delitos contra la libertad sexual (+58%), mientras que los robos con fuerza en domicilios y comercios repuntaron un 50%.

En contraste, en el conjunto de Cataluña la delincuencia descendió un 3,4% en el último semestre. Esa disparidad sitúa a Vic, junto con Manresa, como uno de los puntos más conflictivos de la Cataluña interior. Allí la sensación de inseguridad se ha convertido en un elemento central de la política local.

Críticas y desgaste para Junts

Las declaraciones de Franquesa han encendido las críticas políticas y sociales. Oriol Gès (AC) decía en redes que "Culpabilizar la víctima y excusar el ladrón es intolerable. La riqueza de los vicenses se tiene que proteger y la delincuencia, erradicarla!". El representan del PP por Vic, Pau Ferran, también se mostraba muy indignado. "¿Qué será lo siguiente? ¿Decir que las agresiones sexuales han subido un 300% porque las vicenses llevan falda corta?", preguntaba:

El perfil que mantiene Franquesa es difícil de gestionar si tenemos en cuenta que Junts está en pleno rearme municipal. Los de Puigdemont son conscientes que el perfil 'progre' del partido les hace mucho daño, sobre todos en los ayuntamientos. En este sentido, contrasta la diferencia entre voces como los alcaldes Masquef o Buch y la de la propia Franquesa.