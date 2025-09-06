Vic, la ciutat governada per Junts on les violacions s'han disparat un 300%
Entre l’abril i el juny d’aquest any es van denunciar vuit agressions sexuals amb penetració
L'Ajuntament de Vic encapçalat per Junts va negar el problema de la delinqüència fins que l'oposició el va posar damunt la taula. Partits com PP, Vox, Som i Aliança Catalana han denunciat la inseguretat creixent al municipi. Les dades oficials mostren ara un augment preocupant dels delictes, i especialment de les agressions sexuals.
El Ministeri d'Interior ha publicat les dades de criminalitat corresponents al segon semestre de 2025. Tot i que a Catalunya els delictes baixen un 3,4%, a Vic s'hi registra un augment de més del 5%. Preocupa especialment el repunt dels delictes contra la llibertat sexual.
Les agressions sexuals amb penetració s'han disparat un 300% a Vic, molt per sobre de les altres ciutats. Entre l'abril i el juny de 2024 es van denunciar dues violacions, mentre que en el mateix període d'enguany s'han registrat vuit denúncies. També pugen de 12 a 19 els delictes contra la llibertat sexual (+58%) i de 10 a 11 la resta de delictes sexuals (+10%).
Tot i que d'una manera molt menys pronunciada, les agressions també s'han disparat a tot Catalunya. El descens d'un 3,4% de la criminalitat convencional contrasta amb un increment del 22% de les violacions en el segon semestre de 2025. Una estadística molt preocupant, que lideren ciutats com Manresa, L'Hospitalet i, de lluny, Vic.
La Catalunya central, de mal en pitjor
Tot i que baixen els homicidis i les baralles tumultuàries, pugen els intents d'homicidi i la resta de la criminalitat convencional. Una altra dada que crida l'atenció és la del tràfic de drogues, que s'ha incrementat un 132% l'últim any. Els robatoris amb violència i intimidació han baixat un 30%, però en canvi han pujat un 50% els robatoris amb força en domicilis i comerços.
Delictes
abril-juny 2024
abril-juny 2025
Variació %
Criminalitat convencional
1 022
1 066
5,3%
|Homicidis dolosos i assassinats consumats
1
0
-100%
Font: Ministeri de l'Interior
Són dades que mostren una tendència negativa de la seguretat al municipi. Fa tot just uns mesos, a l'abril, l'alcalde del municipi va voler enviar un missatge contundent contra la delinqüència. Albert Castells va demanar més reforços a la Conselleria d'Interior per acabar amb la multireincidència, i expulsar els irregulars que cometin delictes.
Vic comparteix aquesta situació amb Manresa, l'altra gran ciutat de la Catalunya interior on els delictes segueixen a l'alça. Aquest està sent un dels caladors de nous votants d'Aliança Catalana. D'aquí que sigui a Manresa i Vic on Junts més està endurint el seu discurs.
El fracàs de les polítiques bonistes
Tot i que ara Junts intenta marcar un perfil més dur, durant anys ha aplicat una política bonista de la seguretat que ha conduït al desastre. El govern municipal ha acusat d'alarmistes i d'extrema dreta aquells que qüestionaven aquestes polítiques i demanaven mà dura.
Cal recordar que Vic és un dels feus tradicionals de Junts, que ara tem perdre terreny davant noves formacions. El grup d'Albert Castells ja va perdre tres regidors a les municipals de 2023, tot i que va retenir l'alcaldia gràcies a un pacte amb una força municipalista. Aliança Catalana, que està creixent a la Catalunya central, podria fer mal en un govern desgastat.
La seguretat és una de les principals preocupacions d'una ciutat, Vic, sotmesa des de fa anys a una gran tensió migratòria. La xifra de les agressions sexuals mostra un greu problema que el govern ja no pot ocultar.
