La reflexió de Marc Buch sobre els atacs als Mossos: 'societat en fallida'
Cada cop és més evident que són els alcaldes els qui marquen el compàs del debat polític a Catalunya
L'alcalde de Calella, Marc Buch, ha tornat a alçar la veu sobre la inseguretat i la degradació social que travessa Catalunya. En aquesta ocasió, el seu missatge ha posat el focus en l'augment de la violència contra els Mossos d'Esquadra. En una publicació a les xarxes, Buch es referia a aquest problema amb la seva habitual claredat.
"En els sis primers mesos de 2025 s'han produït més de 250 atacs al cos de Mossos d'Esquadra, un augment de més d'un 50% respecte a anys anteriors. Una societat que perd el respecte a la seva policia és una societat en fallida. Ho considero inadmissible". El problema d'aquesta denúncia de Buch és que les dades li donen la raó:
Un augment rècord d'agressions
L'avís de l'alcalde es recolza en dades revelades per ElCaso, que confirmen el repunt d'aquest tipus de delictes. Entre gener i juny d'enguany es van registrar més de 250 atacs contra agents dels Mossos d'Esquadra, la qual cosa suposa un increment superior al 50% respecte a exercicis anteriors. La tendència ve de lluny: el 2020 es van comptabilitzar 1.729 agressions, mentre que el 2024 es va assolir un rècord de 2.550.
A aquestes xifres s'hi suma un altre rècord: el de delictes de resistència i desobediència als agents de l'autoritat, amb 1.297 denúncies el 2024. Aquestes dades, alerta Buch, reflecteixen una pèrdua de respecte cap a les forces de l'ordre que amenaça d'esberlar l'autoritat de l'Estat al carrer.
I un efecte derivat d'aquesta situació també el va advertir un altre alcalde, Xavier García Albiol. Segons va dir l'alcalde Albiol, la impotència de la policia i els tribunals pot portar que els ciutadans es facin justícia pel seu compte. Una altra vegada, veiem el poder municipal prenent la davantera.
Incidents recents
Un dels últims episodis que il·lustra aquesta situació va tenir lloc el passat 9 d'agost a les Borges Blanques (Lleida). Segons informa ElCaso, un home de 28 anys i origen magribí va atacar un cotxe patrulla, va trencar la finestra del conductor ferint un agent, i posteriorment es va atrinxerar en un pis. Durant la seva detenció va agredir físicament diversos policies, causant lesions lleus a cinc d'ells.
Per a Marc Buch, aquest tipus d'atacs no són fets aïllats, sinó símptomes d'un problema més profund: la normalització de la violència contra la policia. I fa pocs dies Buch també avisava del triangle de la impunitat que es forma al voltant de l'empadronament fraudulent. Un "colador" d'inseguretat, va dir molt gràficament l'alcalde.
