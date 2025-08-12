La reflexión de Marc Buch sobre los ataques a los Mossos: 'sociedad en quiebra'

El alcalde de Calella, Marc Buch, ha vuelto a alzar la voz sobre la inseguridad y la degradación social que atraviesa Cataluña. En esta ocasión, su mensaje ha puesto el foco en el aumento de la violencia contra los Mossos d’Esquadra. En una publicación en redes, Buch se refería a este problema con su habitual claridad.

"En los seis primeros meses de 2025 se han producido más de 250 ataques al Cuerpo de Mossos d’Esquadra, un aumento de más de un 50% respecto a años anteriores. Una sociedad que pierde el respeto a su policía es una sociedad en quiebra. Lo considero inadmisible". El problema de esta denuncia de Buch es que los datos le dan la razón:

Un aumento récord de agresiones

El aviso del alcalde se apoya en datos revelados por ElCaso, que confirman el repunte de este tipo de delitos. Entre enero y junio de este año se registraron más de 250 ataques contra agentes de los Mossos d’Esquadra, lo que supone un incremento superior al 50% respecto a ejercicios anteriores. La tendencia viene de lejos: en 2020 se contabilizaron 1.729 agresiones, mientras que en 2024 se alcanzó un récord de 2.550.

A estas cifras se suma otro récord: el de delitos de resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad, con 1.297 denuncias en 2024. Estos datos, alerta Buch, reflejan una pérdida de respeto hacia las fuerzas del orden que amenaza con socavar la autoridad del Estado en la calle.

Y un efecto derivado de esta situación también lo advirtió otro alcalde, Xavier García Albiol. Según dijo el alcalde Albiol, la impotencia de la policía y los tribunales puede llevar a que los ciudadanos se tomen la justicia por su mano. Otra vez, vemos al poder municipal tomando la delantera.

Incidentes recientes

Uno de los últimos episodios que ilustra esta situación tuvo lugar el pasado 9 de agosto en les Borges Blanques (Lleida). Según informa ElCaso, un hombre de 28 años y origen magrebí atacó un coche patrulla, rompió la ventanilla del conductor hiriendo a un agente, y posteriormente se atrincheró en un piso. Durante su detención agredió físicamente a varios policías, causando lesiones leves a cinco de ellos.

Para Marc Buch, este tipo de ataques no son hechos aislados, sino síntomas de un problema más profundo: la normalización de la violencia contra la policía. Y hace unos pocos días Buch también avisaba del triángulo de la impunidad que se forma en torno al empadronamiento fraudulento. Un "coladero" de inseguridad, dijo muy gráficamente el alcalde.