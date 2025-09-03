El PSC tira la casa per la finestra per seduir ERC amb els pressupostos del 2026
El PSC no es complica amb ERC: pluja de milions i més promeses pel finançament singular
El PSC ha fet el primer pas per a l'elaboració dels pressupostos de 2026 amb un moviment que, en essència, busca atreure ERC. La xifra és contundent: 40.524 milions d'euros de sostre de despesa, un increment del 7,1% respecte a l'any anterior. Ens trobem, doncs, davant d'una clàssica situació de xec i talonari per aconseguir suports.
Tanmateix, aquesta aposta ve acompanyada d'incertesa: els vots per aprovar aquests comptes encara no estan garantits. El president Illa ha deixat clar que la seva prioritat és tancar un acord amb els socis d'investidura, en particular amb els republicans. Fins ara, ERC manté (manté una altra vegada) l'exigència de concrecions sobre la Hisenda catalana.
Aquesta situació confirma que la política catalana es juga a diversos nivells, sent Catalunya un esglaó més del 'sanxisme'. I és que aquesta pluja de milions per comprar ERC arriba hores després que Illa es reunís a Brussel·les amb Puigdemont. Com advertia Jaume Giró fa molt de temps, Sánchez és l'únic que sap quantes cartes hi ha damunt la taula.
La cursa de la despesa: xifres i límits
El sostre de despesa es basa en previsions d'ingressos no financers que inclouen aportacions del model de finançament i ajustos normatius europeus. La consellera Paneque l'ha presentat com un exercici de responsabilitat i sostenibilitat financera. El cas és que els 40.524 milions suposen un augment respecte als 37.827 milions de 2025. En aquest sentit, també ajuda que la Generalitat se'n beneficiï via impostos de la crisi immobiliària.
El calendari, però, torna a perfilar-se com el camp de joc preferit dels socialistes. No hi ha data concreta per portar els pressupostos al Parlament, tot i que l'"objectiu" del PSC és que entrin en vigor l'1 de gener de 2026; Paneque ha assenyalat que ara comença “la feina interna”. És a dir, més del mateix: dilacions en el calendari, comitès d'experts i guanyar temps.
Hisenda catalana: el reclam per a ERC
Paral·lelament, el PSC ha activat una altra mesura que busca seduir ERC: garantir la “plena autonomia” de la futura Hisenda catalana en matèria de personal. Aquest pas pretén cobrir una mancança històrica del Govern, que compta amb menys de 900 empleats en aquesta matèria. Sense aquesta estructura, assumir la gestió de l'IRPF el 2026 seria impossible, però de la mateixa manera que era impossible complir el calendari anterior.
La maniobra respon a una lògica més política que tècnica. La creació d'una Hisenda pròpia no és un projecte de fons, sinó un instrument per reforçar l'estabilitat del tripartit. El PSC utilitza aquest suposat avenç per enviar un missatge clar: hi ha voluntat de complir compromisos amb ERC. En aquest context, els pressupostos de 2026 i el disseny de la Hisenda catalana són dues cares de la mateixa moneda.
Més notícies: