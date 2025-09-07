Catalunya és la comunitat amb més centres de menors i està per sobre de la seva capacitat
La violació d'una menor a Madrid ha ressuscitat el debat sobre aquests centres i la inseguretat
Els centres d'acollida de menors tornen a estar en el focus de la polèmica per la brutal agressió sexual comesa a Hortaleza, Madrid. Una adolescent de 14 anys va ser víctima d'una violació a prop d'un centre de menors que feia temps que donava problemes. Tot i les protestes veïnals per la inseguretat, no es va fer res, i després de l'agressió es va desfermar una onada d'indignació amb atacs inclosos.
Això ha tornat a posar d'actualitat el problema dels centres de menors també a Catalunya. De fet, Catalunya és la comunitat amb més centres d'acollida i la seva ocupació ja ha superat el màxim previst. També aquí hi ha hagut queixes veïnals per la inseguretat que causen.
Segons l'últim recompte, a Espanya hi ha 1.375 centres i 19.057 places, dels quals 260 centres (el 18,9%) i 4.651 places (el 24,5%) són a Catalunya. La comunitat catalana lidera juntament amb Andalusia el nombre de centres i de places. És un reflex més de la crisi migratòria que travessa Catalunya, de manera molt destacada respecte a la resta del país.
A més, a Catalunya el sistema d'acollida s'ha vist totalment desbordat i els centres estan per sobre de la seva capacitat màxima. Els centres d'acollida primària estan a un 107% d'ocupació, mentre que els d'emergència estan a un 104%. Als centres residencials d'educació intensiva també hi ha una ocupació desbordada del 102%.
Fracàs del sistema d'acollida
A Catalunya, el fracàs del sistema d'acollida s'ha manifestat amb la crisi de corrupció a l'organisme públic de la DGAIA. Mentrestant, se segueix difonent un relat oficial que no admet fissures i cimentat en la hipocresia de la correcció política.
Per exemple, s'evita el debat sobre l'impacte que tenen alguns d'aquests centres en l'entorn més immediat. S'acusa ràpidament de racista qualsevol que denunciï la inseguretat que provoquen alguns d'aquests menors. Les autoritats no s'atreveixen a posar-hi mà, i les conseqüències són els atacs indiscriminats quan es produeix un incident com el d'Hortaleza.
Incidents en diverses localitats catalanes
A Piera va passar una cosa semblant, després de diverses queixes sobre la inseguretat que provocaven alguns joves tutelats al poble. Un incident va desfermar una batalla campal entre joves del poble i menors tutelats, i atacs al centre de menors amb pedres i líquid inflamable.
A Dosrius, la mateixa Generalitat va haver d'intervenir al centre de menors pels problemes ocasionats per tres tutelats. Els veïns, sobretot adolescents i dones, eren diàriament assaltats per aquests delinqüents que van sembrar el pànic.
A Vallirana, un altre centre de menors va ser atacat després de les reiterades queixes dels veïns. A Barcelona, famílies d'un institut proper a un d'aquests centres tutelats van protestar per la inseguretat diària que patien els seus fills i filles. Són només alguns exemples de com alguns centres trenquen l'equilibri i la convivència, amb la passivitat de les autoritats.
Més notícies: