L'hora de Le Pen i Bardella: Què està passant a França?
Agrupació Nacional precipitarà la caiguda del Govern per intentar aconseguir la majoria absoluta en unes eleccions
La crisi endèmica del sistema polític francès ha posat en mans de Marine Le Pen la possibilitat de convertir-se en la força hegemònica del país. L'Agrupació Nacional (RN) fa temps que està en ascens, i ara podria obtenir de manera inesperada la seva oportunitat definitiva. La crisi de govern provocada pel mateix primer ministre François Bayrou podria precipitar unes eleccions que apunten a majoria del lepenisme.
El primer ministre francès va anunciar aquest dilluns que se sotmetrà a una moció de confiança el proper 8 de setembre. Els experts ho qualifiquen com “un tret al peu”, ja que té molt difícil comptar amb la confiança de la cambra. Ningú dubta que el gran beneficiat és el partit de Marine Le Pen i Jordan Bardella.
Els analistes parlen de jugada mestra de Marine Le Pen, que va convertir el govern macronista en el seu ostatge amb l'abstenció que en va evitar la caiguda. La feblesa de l'executiu ha obligat Bayrou a fer un gir a la dreta amb concessions importants al lepenisme. Per exemple, s'ha prestat a aprovar el seu pla d'austeritat per reduir el deute i endurir encara més les polítiques migratòries del país.
El seu error de càlcul obliga el primer ministre a negociar amb Le Pen per evitar la caiguda del govern i noves eleccions. Marine Le Pen i Jordan Bardella han acudit avui a l'Elisi per entrevistar-se amb Bayrou. Però els líders de RN ja han avançat que hi ha nul·les possibilitats de canviar el sentit del seu vot el proper dia 8.
Le Pen vol eleccions ja
El partit ultradretà francès té decidit provocar la caiguda de l'executiu francès votant en contra de la seva moció de confiança. Els seus líders no amaguen la necessitat d'arribar al poder com més aviat millor. “Volem demostrar als francesos què podem fer en temps molt difícils”, ha dit el diputat Sebastien Chenu a la televisió francesa.
Malgrat el creixement del partit, les darreres eleccions van permetre als partits tradicionals retenir el seu poder i les eleccions presidencials encara queden lluny. El lideratge de Jordan Bardella ha rellançat les aspiracions del partit, i creuen que ara és el moment ideal. El macronisme encadena la tercera crisi en poc més d'un any, i les enquestes assenyalen RN com el partit cridat a ocupar la nova centralitat política.
Marine Le Pen s'ha pronunciat a favor d'una “dissolució ultraràpida” de l'Assemblea Nacional, perquè “la nova majoria que sorgeixi de les eleccions sigui capaç d'elaborar un pressupost”. Jordan Bardella ha donat més pistes sobre què farà el seu partit.
A per la majoria social
“El cost exorbitant de la immigració, l'augment de la contribució francesa al pressupost de la Unió Europea, i la lluita contra el frau fiscal i a la seguretat social no s'estan abordant. No podem demanar als francesos que treballin que s'esforcin cada dia. El miracle no ha succeït, aquesta reunió no canviarà l'opinió de RN”, ha avançat Bardella.
El context és ara molt favorable per al partit de Marine Le Pen. D'una banda, per la feblesa del macronisme que va convocar eleccions després de la victòria de RN a les europees del juny de 2024. I només uns mesos després va haver de destituir el primer ministre després de la seva incapacitat de tirar endavant els pressupostos.
D'altra banda hi ha la popularitat de Jordan Bardella, que ha convertit el RN en un partit més transversal i rejovenit. Els seus orígens humils i la seva ruptura amb els rígids codis de l'ultradreta tradicional han permès al partit eixamplar la seva base social. El partit de Marine Le Pen es veu preparat per anar a unes eleccions i guanyar-les per majoria.
