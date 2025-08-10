El PSC se suma a la mà dura contra la multireincidència a Santa Coloma de Gramenet
Els ajuntaments estan obligats a ser contundents si no volen patir una penalització electoral
Santa Coloma de Gramenet s'ha convertit en el darrer municipi a sumar-se al pla de xoc contra la multireincidència impulsat per la consellera d'Interior, Núria Parlon. L'Ajuntament, governat pel PSC, ha dotat la Policia Local d'accés directe a les bases de dades del Ministeri de Justícia. Això permetrà saber en temps real si una persona detinguda té antecedents penals, ordres d'allunyament o mesures judicials actives.
L'alcaldessa Mireia González, successora de Parlon, ha qualificat la mesura com “un pas endavant” en matèria de seguretat. Segons ha explicat, l'objectiu és respondre amb rapidesa als delictes reiterats que generen més inseguretat entre els veïns. Fins ara, l'obtenció d'aquesta informació podia trigar hores o fins i tot dies, cosa que dificultava la intervenció immediata.
L'accés immediat a dades judicials s'integra en una estratègia més àmplia que inclou reforç de patrulles i controls a peu de carrer per prevenir delictes i detectar armes blanques. El consistori assegura que aquestes actuacions busquen tant reduir la criminalitat com millorar la percepció de seguretat a la ciutat. D'aquesta manera, queda confirmat que el debat sobre inseguretat i multireincidència ja ha canviat de bàndol donat el seu clar interès electoral.
Un problema que preocupa tot Catalunya
La multireincidència és un dels reptes més seriosos (i incomprensibles) per a les forces de seguretat a Catalunya. Segons dades dels Mossos d'Esquadra, el 2024 es van comptabilitzar més de 3.000 delinqüents amb almenys tres detencions per delictes patrimonials en un any. El 80% eren homes i, en la seva majoria, no disposaven de "DNI espanyol", com va dir de manera eufemística la consellera Parlon.
Interior ha assenyalat que aquests perfils concentren bona part dels furts, robatoris i altres delictes que generen alarma social. L'estratègia del Govern es resumeix en “qui la fa la paga” i passa per intensificar la vigilància, millorar la interconnexió de dades i augmentar la pressió policial sobre els reincidents. Tot i la pertinència d'aquestes mesures, el veritablement rellevant serien canvis legislatius substancials.
Més coordinació per a més seguretat
La implantació d'aquest accés directe a Santa Coloma ha estat possible gràcies a la col·laboració entre el Ministeri de Justícia, la Generalitat i l'Ajuntament. Segons l'alcaldessa, aquest tipus de coordinació és clau perquè els agents actuïn amb més suport legal i rapidesa operativa. En aquest sentit, cal destacar algunes coordinacions profitoses, com la que s'ha establert entre Badalona i Santa Coloma.
En el marc del pla de xoc, Santa Coloma s'uneix així a altres municipis de l'àrea metropolitana que ja apliquen mesures similars. El repte no és menor. Es tracta de millorar la seguretat real i la percepció ciutadana davant un fenomen que, tot i les baixades puntuals a l'estadística global de delictes, continua marcant l'agenda política i social a Catalunya.
