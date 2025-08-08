Estiu negre a Catalunya: diversos delinqüents reincideixen gràcies al bonisme imperant
És la gent normal qui pateix les conseqüències de la laxitud: gent gran, treballadors i petits comerciants
Mentre la ciutadania intenta viure l'estiu amb normalitat, Catalunya encadena un episodi rere l'altre d'inseguretat urbana protagonitzats per delinqüents multireincidents que tornen a actuar amb total impunitat. Les víctimes, moltes vegades treballadors o comerciants, pateixen les conseqüències directes d'un sistema penal que sembla haver llençat la tovallola. Els agressors reincideixen, burlen la justícia i sembren la por als carrers, negocis i comunitats senceres.
Un dels casos més recents és el d'un home que, després de gaudir d'un permís penitenciari, no va tornar a la presó. En comptes de tornar, es va dedicar durant dies a cometre atracaments a Barcelona. Entre el 30 de juliol i el 4 d'agost, va robar en almenys sis establiments de diferents districtes. L'episodi més violent va tenir lloc en una benzinera, on va ruixar amb lleixiu una caixera per fugir amb els diners de la caixa. Finalment va ser detingut a Sant Andreu, poc després d'haver atracat de nou, aquesta vegada amb una navalla:
La seva cara va quedar gravada en diverses càmeres de seguretat. Tot i acumular dotze detencions prèvies i dues ordres pendents, va poder moure's amb llibertat per tota la ciutat durant gairebé una setmana. Per a molts comerciants, el que espanta no és només el delicte, sinó la certesa que aquestes persones tornaran a trepitjar el carrer sense conseqüències més greus.
Un fenomen similar es repeteix a Lloret de Mar. Allà, un lladre amb més de quaranta robatoris a l'esquena va tornar a reincidir tot i tenir una ordre d'allunyament del municipi. Va robar en farmàcies, supermercats, botigues de roba i més. Ja havia estat detingut prèviament, però va quedar en llibertat amb l'única condició de no tornar a la localitat. La va incomplir almenys dues vegades abans de ser arrestat de nou a finals de juliol.
Però és que, a Girona, una altra agressió va indignar els veïns. Un jove va seguir una anciana fins al portal, es va guanyar la seva confiança i, tot seguit, la va tirar a terra d'una empenta per robar-li la bossa. L'episodi violent va ser gravat per les càmeres de l'edifici. L'agressor, multireincident, va ser detingut pels Mossos, però no va passar ni un dia a presó: va quedar en llibertat amb càrrecs.
Ho paga la ciutadania
Aquests episodis no són fets aïllats. Badalona, per exemple, lluita amb el cas d'un home amb 50 detencions per furts. L'alcalde va denunciar públicament que no entén com la llei pot permetre que una persona amb un historial semblant segueixi actuant amb total impunitat. Mentrestant, els veïns, comerciants i treballadors suporten la degradació diària, sense veure respostes eficaces de l'administració.
L'estiu està sent negre en moltes ciutats catalanes: robatoris, agressions, impunitat i una sensació creixent d'abandonament institucional. La justícia excarcera, la policia deté, i els ciutadans pateixen. Com era d'esperar, aquests ciutadans són els més humils i vulnerables.
