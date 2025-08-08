Alejandro Fernández esclata davant de ‘l'atracament’ de l’impost del CO2 a Catalunya
El president Illa ja va dir que no té cap intenció de refredar l'infern fiscal que es viu a Catalunya
L'impost sobre les emissions de CO₂ dels vehicles torna al centre del debat polític a Catalunya. El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha criticat amb duresa l'existència d'aquest tribut i el seu manteniment per part del Govern Illa. Fernández el qualifica com “un robatori a mà armada” i un veritable "atracament".
En el seu missatge a les xarxes, Fernández argumenta que es tracta d'un tribut “regressiu”, de manera que perjudica més els més humils. Així, el líder popular assenyala que penalitza els ciutadans amb menys recursos per la simple raó que no poden renovar el seu cotxe per adaptar-se a les exigències mediambientals. Paral·lelament a això, Fernández ha posat en relació aquest tribut amb el debat Madrid-Catalunya, ara a la palestra per la proactivitat interessada del Govern.
Com és sabut, el president Illa s'ha fet viral aquests dies per tornar a la càrrega contra Madrid. Amb un argumentari clarament 'sanxista', Illa acusava la capital de "dumping fiscal" i "acumulació insolidària". Ara bé, el que és innegable és que Catalunya té una fiscalitat molt dura per voluntat pròpia, i així ho recorda Fernández. "En comptes d'estar tot el dia mirant què fa o deixa de fer Madrid, els catalans hauríem de rebel·lar-nos davant d'un atracament semblant", conclou.
Un “infern fiscal” que no s'alleugereix
Catalunya és la comunitat autònoma amb més impostos propis. Actualment manté onze tributs d'aquest tipus, entre ells l'impost sobre emissions de CO₂. Patronals i associacions empresarials l'han considerat reiteradament com un exemple d'“infern fiscal”.
El Govern d'Illa no contempla rebaixes en aquesta matèria. Durant la campanya electoral ja va descartar abaixar impostos i va defensar la pressió fiscal com a via per finançar els serveis públics. Aquesta posició contrasta amb la política de rebaixes que practica la Comunitat de Madrid, que a tots els efectes arrasa en competitivitat.
Antecedents judicials contra mesures similars
Tot i que l'impost del CO₂ no ha estat tombat als tribunals en cap sentit, altres imposicions mediambientals sí que han rebut revessos judicials. Les Zones de Baixes Emissions de Barcelona i de l'Àrea Metropolitana, per exemple, van ser anul·lades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El rellevant del cas va ser l'argumentació dels jutges, que entronca molt bé amb aquest debat sobre el CO₂.
I és que, en les seves sentències, els jutges van apuntar a la manca de consideració envers la capacitat econòmica dels afectats. Van assenyalar que les restriccions no van tenir en compte col·lectius vulnerables com autònoms o petites empreses. És a dir, que com era d'esperar els més perjudicats són els treballadors.
