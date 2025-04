Pregunten a l'Ajuntament de Barcelona per què no serveixen porc a les escoles

Catalunya té una relació complexa amb l'islam. D'una banda, el clàssic progressisme dels últims anys obre les portes a la multiculturalitat i la diferència. D'altra banda, hi ha comunitats que, com la musulmana, plantegen profunds problemes d'integració.

L'exemple més clar i habitual és el del vel. I és que a ningú se li escapa que el vel és un símbol religiós que recull la posició subsidiària de la dona en l'islam. Això obre una bretxa entre el feminisme woke, que aplaudeix l'islam, i el feminisme clàssic, que veu en l'islam un pou de misogínia.

A més d'això, hi ha els problemes de segregació per sexes de les festes musulmanes. Això ha portat a partits progressistes a veritables compromisos. Aquí està, per exemple, la felicitació del Ramadà d'ERC, que va haver d'eliminar la publicació a les xarxes davant l'evident discriminació de la festa.

Adaptar-se a la dieta halal

Un altre dels punts espinosos de l'islam el trobem en l'alimentació. Com és sabut, aquesta religió no permet el consum de porc per considerar-lo un animal brut. Portat a Catalunya, això significa que els menjadors i col·legis públics s'adaptin a aquesta dieta.

Això és el que ha denunciat una usuària a les xarxes socials. Sonia Sierra, fent-se ressò d'una publicació del mateix Ajuntament, s'ha adonat que les llars d'infants no serveixen porc "Ens podeu explicar, si us plau, per què no se serveix porc a les escoles infantils?", pregunta aquesta usuària.

Amb prop de 32.000 visualitzacions, aquesta publicació ha assolit molta visibilitat a les xarxes. Els usuaris no tenen cap dubte. "Si fan aquesta barbaritat entenc que és perquè en aquests col·legis la gran majoria de nens són marroquins. Si no és així i la majoria són espanyols no entenc com els pares no es planten". "Quina vergonya", "Perquè el menjador escolar, que com a barcelonina pagues, no està pensat per als teus fills", es lamenten els usuaris.

Aquesta problemàtica ja l'hem vista, encara que no només en col·legis i llars d'infants. Fa poc, per exemple, l'Ajuntament de Lleida (PSC) va haver de fer marxa enrere perquè, en un inici, anava a adaptar el menjador social a la dieta halal. Finalment, la nova licitació va decidir no plegar-se a la llei islàmica.