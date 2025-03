L'Ajuntament de Lleida fa marxa enrere amb el menú halal del menjador social

El govern municipal de Lleida ha rectificat la seva decisió sobre els menús del menjador social, que en la licitació anterior exigia carn halal. El nou plec de condicions, publicat aquesta setmana, permetrà servir porc en els menús i no requerirà que la carn tingui certificat halal.

Aquest canvi es produeix després de les crítiques rebudes per la mesura anterior. En la licitació passada, es sol·licitava explícitament que la carn de porc no s'inclogués en els menús, i que tots els productes carnis estiguessin certificats com a halal. Els usuaris del menjador social havien de rebre menjar que complís amb els requisits de la llei islàmica.

El plec de la nova licitació estableix que es podrà servir porc, sempre que provingui d'empreses locals situades a menys de 100 quilòmetres. Aquesta opció es valorarà positivament en el procés d'adjudicació, amb un màxim de sis punts per oferir carn de porc de proximitat. A més, es donarà preferència als productors que utilitzin la Marca Horta de Lleida, incentivant els productes locals.

Una polèmica espinosa

La rectificació ha generat un debat a la ciutat. En el plec de licitació anterior, l'ajuntament va argumentar que la inclusió de carn halal era necessària per respectar la diversitat cultural de la població. A més, intentava evitar que el menjador hagués de recórrer a diversos proveïdors per cobrir totes les necessitats dels usuaris.

La mesura anterior també especificava que la carn havia de ser sacrificada seguint el ritual halal, cosa que implica una sèrie de condicions que no s'ajusten a les pràctiques alimentàries locals. La decisió d'oferir només carn halal havia estat criticada per productors de porc, que consideraven que s'estava afavorint una dieta sense productes locals. Així mateix, el sacrifici halal tampoc s'adapta a les normes europees de benestar animal.

L'Ajuntament (PSC) va defensar la seva postura argumentant que el menú havia d'adaptar-se a les necessitats dels usuaris, que en la seva majoria eren persones amb diferents orígens culturals. No obstant això, la mesura va suscitar un rebuig generalitzat entre l'oposició política i alguns sectors productius de la ciutat. El canvi d'enfocament en aquesta nova licitació s'ha considerat una resposta a aquestes crítiques.

La rectificació també posa de manifest la tensió entre les polítiques d'inclusió cultural i el respecte per les tradicions locals. En moltes ciutats de Catalunya, s'està duent a terme un debat sobre com adaptar els menús en els menjadors socials per satisfer les necessitats dels diversos grups de la població.