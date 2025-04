Comuns i la CUP exhibeixen al Parlament la seva complicitat amb el PSC, i ja li demanen més

Van ser els Comuns els primers que, en plenes negociacions per la formació de govern a Catalunya, van plantejar la necessitat d'un ampli front progressista. Una idea compartida per ERC, que en senyal de bona fe va prestar un diputat a la CUP per no haver de compartir el grup mixt amb Aliança Catalana. L'únic impediment era el PSC, a qui els cupaires veien com un partit de dretes i espanyolista.

L'acord en matèria d'habitatge entre el Govern, ERC, Comuns i la CUP marca un punt d'inflexió en la legislatura. El Parlament es polaritza definitivament, ja no per l'eix nacional com fins ara sinó per l'eix ideològic (esquerra-dreta). Però a més, Illa hipoteca la seva acció de govern a les imposicions de partits minoritaris com Comuns i la CUP.

Els Comuns i la CUP s'han mostrat especialment satisfets en el ple d'aquest dimecres al Parlament. Els diputats David Cid i Laure Vega han exhibit la seva complicitat amb Salvador Illa, durant el torn de preguntes al President de la Generalitat.

Les peticions dels Comuns a Illa

El diputat dels Comuns, David Cid, va posar en valor l'acord assolit que "marca el camí" i "posa les bases" en matèria d'habitatge. El seu partit treu pit per haver imposat les seves mesures en matèria d'habitatge, que passen per més regulació. El mateix Illa ha defensat l'acord davant el Parlament, amb una retòrica calcada a la dels ecosocialistes.

Però els Comuns no es detenen aquí. Han demanat al PSC que el crèdit atorgat a les empreses per fer front als aranzels estigui condicionat a que no hi hagi cap acomiadament. També pressionen perquè el Govern aposti per les renovables i acceleri el pacte nacional per la indústria.

David Cid va instar Illa a accelerar les negociacions per al suplement de crèdit, condicionat a un augment de la despesa pública. Els Comuns marquen així de prop el govern socialista, que segueix en les seves mans.

La CUP també vol més

La CUP també vol aprofitar l'aixecament del veto al PSC per marcar l'agenda del Govern. Laure Vega ha volgut tenir un reconeixement per al Govern i la seva bona voluntat d'entesa amb el tema de l'habitatge. En la seva interpel·lació a Illa, ambdós han mostrat una alta dosi de complicitat.

Però la CUP també vol més. "Si aquesta vegada el model que li plantegem li ha servit, per què no pensar que hauria de servir també per a altres àmbits", ha dit la diputada. A continuació ha marcat una sèrie de punts amb els quals volen condicionar l'acció de govern.

Els cupaires volen que la política contra els aranzels serveixi per castigar aquelles empreses "que no reparteixin la riquesa". Reiteren l'exigència dels Comuns, i afegeixen que s'impedeixi qualsevol deslocalització. També volen una indústria verda desmarcada de la UE, dels Estats Units i dels fons voltor i d'inversió.

Salvador Illa ha mostrat també la seva satisfacció pel seu enteniment amb la CUP. I igual que amb els Comuns, ha mostrat el seu compromís en avançar en l'agenda que marquen. Cal recordar que els Comuns i la CUP tenen deu diputats de 135.