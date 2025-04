Els musulmans de Lleida resen en espais públics i rebutgen obrir una mesquita

La comunitat musulmana de Lleida ha decidit no participar en el concurs convocat per l'Ajuntament per construir una nova mesquita. El concurs, aprovat en novembre de 2023, buscava resoldre la falta d'un espai adequat per al culte dels musulmans. La Paeria havia ofert un terreny municipal al polígon del Camí dels Frares, però la licitació va quedar deserta.

L'associació Ibn Hazm, la més nombrosa de la ciutat, s'ha vist obligada a resar en espais públics des de fa anys. Després de ser expulsats del Palau de Vidre al setembre de 2023, van buscar una solució. No obstant això, la proposta de la Paeria no va ser acceptada pels fidels a causa de l'elevat cost del cànon anual.

L'alcalde Larrosa no deixarà resar al carrer

Malgrat una rebaixa en el cànon anual, de 61.156 a 40.054 euros, els musulmans van rebutjar l'oferta. Els líders de la comunitat van argumentar que no podien assumir aquesta despesa. A més, van criticar la falta d'informació sobre els terminis del concurs, cosa que també va influir en la seva decisió.

Davant aquesta situació, la comunitat d'Ibn Hazm ha optat per reformar un local a l'avinguda Alacant com a nou oratori. Segons el portaveu, aquest local serà suficient per cobrir les seves necessitats religioses. A més, van afirmar que amb aquest espai ja se sentiran ben atesos i satisfets.

El regidor de Drets Civils, Roberto Pino, va expressar la seva tristesa per la deserció de la licitació. Segons Pino, aquesta era una oportunitat per oferir un lloc de culte digne i segur, és a dir, per tancar el problema. Ara, la falta d'un espai de culte per als musulmans seguirà sent un desafiament per a la ciutat.

Per la seva banda, l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa (PSC), va advertir que si no es complia amb la licitació, no permetria resos a la via pública. Pino, no obstant això, va reiterar que "no s'ha de normalitzar" aquesta situació. Així mateix, Pino insisteix que l'Ajuntament continua treballant per trobar una solució "que respongui a les necessitats reals". La incògnita no és altra que quines són aquestes necessitats reals tenint en compte les facilitats que ja s'han ofert.