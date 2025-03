El PP denuncia l'increment de la mutilació genital femenina a Catalunya

El president del PP català, Alejandro Fernández, ha interpel·lat el president Illa en seu parlamentària per obtenir més dades sobre la mutilació genital femenina a Catalunya. Arran d'un requeriment popular a la consellera Eva Menor, la Generalitat va proporcionar unes dades preocupants. En l'última dècada, a Catalunya, s'han produït 17 ablacions i altres 120 intents.

Aquestes dades, però, no són tan transparents com reclama el PP. En la seva intervenció, Alejandro Fernández ha assenyalat que els preocupa molt "com de difícil és recollir informació sobre aquest assumpte". En aquest sentit, ha demanat conèixer en quina situació van quedar les 17 víctimes, i si els mutiladors estan a la presó o expulsats d'Espanya. De la mateixa manera, Fernández amplia la seva petició als 120 casos que els Mossos han registrat.

En efecte, aquestes dades no són fàcils de monitoritzar. Com passa amb els matrimonis forçats, moltes d'aquestes pràctiques retrògrades es queden dins de les comunitats que les cometen. De fet, els protocols de detecció dels Mossos han evitat que els casos potencials fossin molts més, gràcies a la tasca de prevenció que, en molts casos, ha aconseguit detectar a temps situacions de risc. No obstant això, la magnitud del problema continua sent difícil de mesurar.

El "feminisme de saló"

En un altre ordre de coses, Alejandro Fernández ha aprofitat la seva intervenció per carregar contra les prioritats del feminisme imperant. "Hi ha un fals feminisme de saló obsessionat amb el "piropo matiner" d'un paleta, però que mira cap a un altre costat davant l'alarmant increment de mutilacions genitals femenines a Catalunya", ha denunciat Fernández.

"Volem saber el destí que espera aquestes nenes. I volem que els salvatges que executen aquestes pràctiques siguin fulminantment expulsats del nostre país", conclou Fernández:

Certament, el silenci entre el feminisme 'woke' català ha estat notori pel que fa a aquest assumpte. Donada l'evident vinculació de la mutilació amb comunitats estrangeres, aquest és un assumpte molt espinós per a certs sectors de l'esquerra. I un altre tant es pot dir de la tolerància cap a l'islam i moltes de les seves pràctiques misògines, començant per la segregació per sexe.