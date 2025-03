El Parlament posa el Govern de Salvador Illa en problemes pel caos de Rodalies

Salvador Illa ha comparegut aquest dimarts davant el Parlament per sisena vegada des que va assumir el càrrec de President de la Generalitat. Les cinc primeres van ser per retre comptes sobre la formació del seu govern i presentar les seves línies mestres. Aquesta vegada ha hagut de fer front a la petició unànime de la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque.

Ha estat en un ple monogràfic celebrat a petició d'ERC, Comuns i la CUP. I encara que inicialment només havien demanat la dimissió de la consellera Junts, CUP i Aliança Catalana, finalment s'hi han sumat ERC, PP i Vox. Els Comuns encara no han pres una decisió.

L'oposició escenificarà dijous la reprovació de la consellera, i evidenciarà per primera vegada la debilitat del govern de Salvador Illa. El President tanca files amb la seva consellera, que va ser una de les seves grans apostes en la conformació del nou govern. L'inesperat contratemps de Rodalies afegeix un problema més al Govern, l'optimisme inicial del qual es va desinflant amb el pas dels mesos.

El Govern, acorralat per l'oposició

Els partits independentistes han aprofitat per assenyalar Illa com a protector dels interessos del PSOE. Junts ha dit que "el que volem és fer fora Renfe de Catalunya" i "un traspàs integral per resetejar el servei". ERC li ha dit a Illa que "ha d'escollir entre Catalunya i Espanya".

No és casual que Junts i ERC hagin escollit com a portaveus en el ple a Salvador Vergés i Esther Capella, els seus dos oradors més aguerrits. Junts aprofita per pujar el to de l'oposició a Salvador Illa, res de nou. Més significatiu és el d'ERC, que marca un to més dur amb el Govern en la línia dels últims plens.

Els Comuns també han volgut marcar distàncies amb el Govern, demanant urgentment un pla de xoc i retre comptes periòdicament de l'estat del servei. Però a aquestes hores encara no han decidit si reprovaran o no la consellera. A més han assenyalat els governs estatals de PSOE i PP, oblidant que ara mateix estan governant en coalició.

Com era d'esperar, també Aliança Catalana i la CUP han incidit en la dependència de Catalunya respecte d'Espanya. AC parlant de Catalunya com "colònia ferroviària", i els cupaires demanant sancions a Renfe per part del Govern.

Qui sí ha sorprès és el PP, que s'ha sumat a la petició de dimissió de la consellera, encara que per raons diferents. Acusen el Govern de cedir al xantatge dels independentistes i polititzar el tema de Rodalies. Vox ha apel·lat a la recentralització del servei i ha demanat al Govern que "si no saben gestionar, dimiteixin".

Salvador Illa demana més temps

Salvador Illa ha mostrat la seva "empatia" i "comprensió" cap als usuaris que han patit els contratemps del servei. Ha demanat "disculpes" en nom del Govern de la Generalitat. Així mateix, ha promès tota l'"exigència" al mateix temps que ha demanat "confiança" i "temps" per executar les millores del servei.

El primer que ha constatat és que "el servei de Rodalies no està funcionant". Per això ha fixat la resolució del problema dels trens com a prioritat absoluta del seu govern. Però ha advertit que "la solució no serà fàcil ni immediata", i ha promès que "les millores es veuran a partir de les pròximes setmanes".

Illa ha subratllat que la seva intenció és anar efectuant les millores sense interrompre el servei, i això requereix temps i paciència. Precisament el que no té l'oposició, des d'on li han advertit que el seu govern "s'hi juga" amb Rodalies. De moment, el ple ha evidenciat per primera vegada la solitud d'un govern en minoria i amb molts desafiaments per davant.