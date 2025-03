Un dirigent local d'ERC desafia Oriol Junqueras i la seva política de pactes amb el PSC

Oriol Junqueras va escenificar en el debat congressual de Martorell, fa deu dies, la suposada unitat sota la qual vol dirigir la nova etapa del partit. Però segueix encara molt lluny de recompondre un partit trencat i desorientat. L'escàndol del director de la Casa de Perpinyà ha reobert la ferida interna dels pactes d'ERC amb el PSC.

El portaveu d'ERC a Sabadell, Gabriel Fernández, ha sol·licitat públicament trencar amb el Govern fins que no cessi el director de la Casa de Perpinyà. Més enllà de la polèmica sobre la Catalunya Nord, és important perquè desafia l'estratègia de pactes sostinguda per la direcció republicana. Una estratègia que cada vegada és més difícil de justificar per part d'Oriol Junqueras.

L'aliança amb el PSC trontolla

La crítica de Gabriel Fernández fa mal a la direcció perquè posa al descobert la divisió interna sobre els pactes amb els socialistes. A més de portaveu a Sabadell, Fernández és un destacat dirigent de la corrent crítica Foc Nou.

En un tuit ha demanat a ERC, Junts i la CUP que no votin més juntament amb el PSC “fins que no rectifiquin i cessin” a Christopher Daniel Person. Els independentistes demanen el cessament de Person com a representant de la Generalitat a Perpinyà per negar-se a utilitzar el terme “Catalunya Nord”. Fernández ha rebut molts missatges de suport, que demanen a la direcció d'ERC passar de les paraules als fets.

El tuit de Gabriel Fernández arriba en un moment molt delicat de les relacions entre ERC i el PSC. La crisi es va evidenciar aquest dimarts, en el ple monogràfic sobre Rodalies, on Esquerra va sol·licitar la reprovació de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Tot i que es fa difícil una ruptura, ERC cada vegada ho té més difícil per justificar davant el seu electorat seguir sostenint els governs socialistes.

D'altra banda, el tuit evidencia la dificultat d'integrar les corrents crítiques de forma harmònica en la nova estructura del partit. Cal recordar a més que Oriol Junqueras va ser elegit per un marge molt ajustat en el congrés de desembre.

Mandat agitat de Junqueras

És evident que a ERC hi ha de tot menys unitat, i que Oriol Junqueras s'enfronta a un mandat agitat amb contínues crítiques internes.

El president d'ERC té ara mateix diversos problemes damunt la taula. Com el desgast de la figura de Gabriel Rufián que en els últims dies ha provocat més divisió en l'independentisme.

Però sobretot, el principal desafiament és com sostenir el govern del PSC sense que ERC es continuï desgastant. El suport d'ERC al PSC només pot ser rendible si els republicans són capaços d'oferir avenços per a Catalunya. Però Catalunya viu en una crisi endèmica com ho demostra el caos a Rodalies, i ERC apareix sempre a la foto.