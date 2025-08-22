TV3, al rescat d'Ada Colau i els Comuns
La televisió pública catalana prepara el seu fitxatge com a tertuliana en plena cursa electoral
Els Comuns travessen des de fa temps una crisi interna i de confiança que s'ha traduït en la sensible pèrdua de suport electoral. A Barcelona van passar de primera a tercera força després de vuit anys governant la ciutat, mentre que a Catalunya van quedar relegats a una força marginal amb dos diputats menys.
El pitjor és que les enquestes assenyalen una tendència encara més negativa. La formació va vendre un procés de renovació al congrés nacional de la tardor passada, on gairebé no hi va haver canvis ni relleu de lideratges. Davant d'aquest escenari, els experts vaticinen una patacada important dels Comuns tant a nivell estatal, com autonòmic i municipal.
En un moment especialment delicat per a l'esquerra ha aparegut al rescat la televisió pública catalana. Segons ha revelat Crónica Global, TV3 està preparant el fitxatge d'Ada Colau per a la tertúlia d'Els Matins.
Objectiu, sortir de la irrellevància
El fitxatge per TV3 permetria a l'exalcaldessa de Barcelona sortir de la irrellevància en què fa mesos que es troba. Això no és gens banal, tenint en compte la proximitat de les eleccions municipals i que tots els partits ja han entrat en precampanya.
De fet, tot i que ningú ha confirmat la seva candidatura, Ada Colau és l'únic actiu que té ara mateix Barcelona En Comú per intentar recuperar l'alcaldia. L'exalcaldessa va abandonar el seu escó i les seves funcions orgàniques de manera sorprenent al setembre de 2024. Ella mateixa va dir que volia impulsar nous projectes per reflotar l'esquerra.
Poc després, Colau es va enrolar a la Flotilla de la Llibertat cap a Gaza en un intent en va de guanyar protagonisme. A més, l'exalcaldessa va perdre presència pública després de la seva decisió d'abandonar X per la campanya contra Elon Musk. Enmig dels rumors sobre el seu retorn a les municipals de 2027, va anunciar el seu fitxatge com a presidenta del think tank dels Comuns.
TV3, al rescat de l'esquerra
Tots els partits estan greixant la maquinària per a unes eleccions, les municipals de 2027, que seran l'avantsala de les pròximes eleccions al Parlament. El fitxatge d'Ada Colau per TV3 és en aquest sentit un regal inesperat per als Comuns.
La participació a les tertúlies de la televisió pública servirà a la líder dels Comuns com a plataforma mediàtica de la seva precampanya electoral. Un altaveu del qual, en canvi, no gaudeixen altres partits. Sobretot aquells que, com Vox o Aliança Catalana, pateixen censura a la televisió que paguen tots els catalans.
Això obre novament el debat sobre la necessitat de continuar engreixant amb diners públics les arques d'un ens que serveix com a instrument polític. Ja sigui propagant un discurs ideològic esbiaixat, o donant suport clarament a uns partits.
