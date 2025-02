Ona de robatoris en un petit poble de Catalunya: 'Estem molt preocupats'

L'auge de la inseguretat és un fenomen transversal a Catalunya que tant afecta les grans urbs com les petites localitats. No és d'estranyar que el món local hagi declarat la guerra a la delinqüència. Cada cop més ajuntaments adopten la mà dura per combatre la multireincidència i reduir els delictes.

Totes les alarmes han saltat a Agramunt, una localitat de 5.600 habitants a la comarca de l'Urgell, a Lleida. En les últimes setmanes s'ha produït una onada de robatoris que té els veïns atemorits. La qüestió ha arribat fins a l'ajuntament, que ha convocat una junta de seguretat d'urgència.

L'alcaldessa d'ERC, Sílvia Fernàndez, ha reconegut que estan “molt preocupats” per la situació. Segons ha desvelat, tots els robatoris tenen el mateix modus operandi i es produeixen quan cau la nit forçant les portes. Aquest cap de setmana, sense anar més lluny, s'han produït tres robatoris i el robatori de dues motocicletes.

A més hi va haver un allanament amb robatori inclòs de joies i objectes de valor, a més de l'entrada en garatges i coberts.

Això ha augmentat la sensació d'inseguretat entre els veïns, i ha motivat la convocatòria urgent de la junta de seguretat. Aquesta comptarà amb la participació de tots els cossos policials per prendre mesures com més aviat millor.

Fins ara només hi ha hagut la detenció de dos joves de 18 anys i un menor, per robar en diversos pisos.

La delinqüència, preocupació dels catalans

Fa només uns dies vam saber que la inseguretat és la principal preocupació dels veïns de L'Hospitalet segons l'últim baròmetre municipal. Però no és un cas aïllat. S'està convertint en la principal preocupació en moltes localitats de Catalunya.

Municipis com Cabrera de Mar, Calella, Figueres i Badalona lideren l'ofensiva de les institucions locals contra el problema generalitzat de la delinqüència. Han aplicat mesures més contundents per frenar la violència.

Encara que tots ells coincideixen en la necessitat d'una reforma estructural del sistema per frenar la multireincidència. Això passa sobretot per la reforma del codi penal per endurir les lleis. I, sobretot, crear més jutjats per accelerar els judicis ràpids.