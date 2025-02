Denúncia per assetjament sexual a la CUP: una exmilitant acusa un exregidor de Badalona

Nova denúncia d'assetjament en l'entorn de la CUP. Una exmilitant de Guanyem Badalona ha denunciat públicament el presumpte assetjament que va patir per part de l'exregidor de la formació, Toni Flores. Sònia Pérez no només l'acusa d'assetjament sexual i abús de poder, sinó que també assenyala l'exalcaldessa Dolors Sabater per haver-lo encobert.

Els fets es remunten a 2018 i 2019, quan l'aliança d'esquerres governava a Badalona. El cas surt ara a la llum per la denúncia pública de la víctima.

Sònia Pérez ha respost a un missatge de Dolors Sabater a X, on animava les dones víctimes d'assetjament a denunciar. “Quina temptació més gran és seguir callant. Quin car surt complicar-se la vida i que et deslegitimin i et facin dubtar del teu propi record i experiència”, va piular.

Sònia li retreu que en el seu cas l'aleshores alcaldessa decidís també callar. Desvela que li ho va explicar personalment "a soles en el teu cotxe", a més d'altres dones del partit. "I no vau fer res", exclama.

L'organització va determinar en el seu moment que no hi havia hagut assetjament. Però ara rectifica i admet que "hi ha hagut un dany que no s'ha reparat". Fins i tot han ofert suport extern d'una professional a la víctima.

Per la seva banda, l'exregidor assenyalat nega els fets i convida la víctima a denunciar els fets per la via judicial. Segons la seva versió, era ella qui insistia de manera recurrent a quedar-se a soles amb ell. L'escàndol ha provocat també la reacció del món polític local.

Missatge de Xavier García Albiol

L'actual alcalde Xavier García Albiol ha acusat Dolors Sabater d'anar donant lliçons mentre té cadàvers a l'armari. "Experta en donar lliçons als altres", ha piulat, "consells venc que per a mi no tinc".

Des de Guanyem Badalona reconeixen que ha passat molt de temps però mostren la seva intenció de "responsabilitzar-nos i obrir la porta a la reparació". També afirmen que van reprendre el contacte amb la víctima el 2024. Aquesta reconeix que s'han posat en contacte amb ella mitjançant correu electrònic, però amb una proposta que "fa riure".

La CUP torna a veure's esquitxada per un escàndol d'assetjament sexual. Fa només uns dies una altra exmilitant denunciava els maltractaments patits suposadament per un militant de la CUP, que també hauria estat encobert per l'organització.