Un altre alcalde alça la veu contra la delinqüència a Catalunya: 'No són benvinguts'

Com ja vam avançar al desembre a E-Notícies, Cabrera de Mar és el nou model d'èxit de la lluita contra la delinqüència a Catalunya. Aquest municipi de la comarca del Maresme ha aconseguit reduir significativament els delictes gràcies a la mà dura. El seu alcalde, Òscar Fernández, forma part de l'ofensiva dels alcaldes de Junts al Maresme contra la multireincidència.

El moviment va ser iniciat i liderat per Marc Buch, alcalde de Calella, i secundat per la resta d'alcaldes de Junts com Òscar Fernández. Van aconseguir portar al Congrés dels Diputats la reforma del codi penal per endurir les lleis.

A més, amb la seva denúncia de la multireincidència se suma a altres alcaldes de diferent color polític. Com Jordi Masquef (Figueres-Junts), Fèlix Larrosa (Lleida-PSC) i Xavier García Albiol (Badalona-PP). S'ha anat creant així un moviment local contra la delinqüència.

El cas és que en l'última junta de seguretat local, l'alcalde de Cabrera de Mar va treure pit per la reducció dels delictes. Concretament, un descens del 63,5% dels robatoris amb força en domicilis, així com un 50% menys d'atracaments i un 20% de furts. "Cabrera és un lloc segur", va afirmar en aquella ocasió, "aquí la delinqüència no és benvinguda".

Ara ha repetit el mateix missatge en el programa Altaveu de TVE Catalunya. La cadena ha posat a Cabrera de Mar com a model d'èxit de la lluita contra la inseguretat, i ha entrevistat el seu alcalde Òscar Fernández.

Missatge de l'alcalde de Cabrera a RTVE

L'alcalde de Cabrera de Mar, Òscar Fernández, ha aprofitat les càmeres de televisió per llançar un contundent missatge. "A Cabrera no deixarem passar ni una i el delinqüent no és benvingut. Tenim un cos de policia prou fort per muntar operatius especials on hi ha més comissió de delictes".

A més, l'alcalde ha posat en valor la "seguretat intel·ligent" com un altre dels punts forts de la seva lluita contra la delinqüència. Consisteix a muntar operatius especials allà on les dades internes de la policia local diuen que es produeixen més delictes. També ha defensat la instal·lació de càmeres de videovigilància per captar per on entren i on surten els delinqüents.

També TV3 s'ha fet ressò del model d'èxit de Cabrera de Mar. En aquest cas mostren també alguns veïns que valoren positivament la tasca de l'equip del govern per perseguir els delinqüents. La qual cosa contrasta amb altres ciutats que continuen governades per les polítiques bonistes amb la delinqüència en auge.

El periodista Marc Larroya ha aprofitat per destacar "alcaldes joves com Òscar Fernández i Jordi Masquef". Afirma que són "clars exemples de la nova generació capaç de recuperar l'hegemonia nacionalista i el bon govern".