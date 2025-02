Jaume Collboni subvenciona amb 500.000 euros entitats afins a Ada Colau

Durant la seva etapa en el govern de Barcelona, els Comuns van crear tot un entramat d'entitats i organitzacions per estendre la seva influència als carrers. Es tractava d'organitzacions generosament regades amb diners públics i un transvasament a alts càrrecs amb el partit d'Ada Colau. Van ser clau per sostenir els Comuns en el poder durant vuit anys, i ho continuen sent ara amb els colauistes a l'oposició.

Collboni va arribar a l'alcaldia amb una pretesa voluntat de ruptura amb el colauisme. Però segons ha avançat Aleix Mercader a El Economista, l'alcalde socialista continua finançant les entitats afins a Ada Colau. En aquest any i mig han rebut subvencions per valor de 494.453 euros.

La xifra l'ha aportat el PP de Barcelona en converses amb el citat mitjà. Els populars denuncien el repartiment de recursos amb criteris polítics i ideològics. La qual cosa contravé la Llei General de Subvencions, segons la qual han de regir-se "per raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari".

El PP assenyala també que algunes subvencions ni tan sols tenen un àmbit municipal. Han demanat a Collboni que deixi de finançar les organitzacions colauistes. I que destini els recursos a les empreses del tercer sector "que sí treballen per al benestar de les persones que pitjor ho passen a la nostra ciutat".

Premi gros per a l'Observatori DESC

La joia de la corona de l'entramat associatiu colauista és l'Observatori dels Drets Humans (DESC). Aquesta ha estat també la més afavorida pel govern del PSC, amb 175.218 euros de subvencions en any i mig. La segona és Espai Ambiental, que ha rebut 137.139 euros.

Ambdues entitats tenen alguna cosa en comú, i és que tenen la seu social registrada al número 43 del carrer Casp. El mateix passa amb Consum Responsable, Nusos, Ecos, Sostre Cívic, Etcèteres, LabCoop, DiomCoop i I-Labso. Totes elles entitats subvencionades amb imports d'entre 4.225 i 84.145.

Subvencions a entitats (2023-2024) Entitat Subvenció Observatori DESC 175.218 € Espai Ambiental 137.139 € Consum Responsable 84.145 € Nusos 31.910 € Ecos 22.999 € Sostre Cívic 20.654 € Etcèteres 7.000 € LabCoop 5.600 € DiomCoop 5.562 € I-Labso 4.225 € TOTAL 494.453 € Font: Ajuntament de Barcelona

Algunes d'aquestes entitats van rebre subvencions per projectes de dubtosa utilitat per als veïns de Barcelona. El cas més flagrant, els 1.318 euros atorgats a l'Observatori DESC per a la seva festa del 25 aniversari.

Malgrat que el PSC continua finançant les entitats colauistes, les seves relacions amb els Comuns no travessen el seu millor moment. De fet, es especulava que els Comuns utilitzaven aquestes organitzacions per desgastar el govern socialista agitant el carrer.