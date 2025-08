Nenes amb vel islàmic: polèmica per un campus per a infants musulmans a Girona

Un campus d'estiu dirigit exclusivament a nens musulmans ha desfermat una forta controvèrsia a Girona. Es tracta del denominat Mini Muslim Camp, organitzat a les instal·lacions de Can Caballé, a Estanyol. El programa, destinat a menors d'entre 6 i 12 anys, combina activitats recreatives amb formació religiosa islàmica.

Des d'Aliança Catalana, el seu secretari d'organització, Oriol Gès, ha carregat durament contra aquesta iniciativa a través de xarxes socials. “Com pot ser que Can Caballé aculli el 'Mini Muslim Camp' a Estanyol, Girona? Un campament que promou el vel i l'adoctrinament islàmic des dels 6 anys! Catalunya no pot normalitzar aquests 'valors' que vulneren la llibertat dels nens... Vergonya!”, denunciava en el seu missatge.

Per la seva banda, VOX ha anat un pas més enllà i ha exigit directament la prohibició del campus. El diputat Alberto Tarradas considera que aquestes activitats "aparentment inofensives" busquen “adoctrinar i radicalitzar la comunitat islàmica”. Tarradas també ha denunciat la “complicitat” de l'Ajuntament de Girona i del Govern de Salvador Illa, a qui acusa de "mirar cap a una altra banda".

VOX sosté que el campus està vinculat ideològicament amb els Germans Musulmans, un moviment islàmic transnacional amb una forta presència a Europa i considerat un viver ideològic del salafisme. Segons Tarradas, aquestes iniciatives busquen reforçar “contracomunitats” dins de Catalunya, amb l'objectiu d'instal·lar legalment i culturalment l'islam polític a la societat espanyola.

Catalunya, epicentre de l'activisme islàmic

Més enllà d'aquesta polèmica puntual, el debat s'inscriu en un context més ampli de preocupació sobre la influència creixent de l'islamisme a Catalunya. Com recordava recentment l'activista sahrauí Taleb Alisalem, el Marroc utilitza la immigració com una eina geopolítica per consolidar la seva influència exterior. I Catalunya, amb la comunitat marroquina més gran d'Espanya, s'ha convertit en el seu laboratori ideal.

Segons dades d'Idescat, més de 240.000 marroquins resideixen legalment a Catalunya, als quals se sumen desenes de milers de nacionalitzats i descendents. Un informe del CNI citat per Alisalem ja advertia el 2009 de l'existència d'una xarxa de mesquites i associacions finançades per Rabat per exercir control polític i religiós.

De fet, una de les característiques més distintives de l'islam a Occident és que en moltes ocasions està tutelat per interessos externs. Es tracta d'una manera d'infiltració social que es serveix de la tolerància i llibertats occidentals per créixer sense oposició. A França, això ha arribat a ser admès fins i tot pel Ministeri de l'Interior.