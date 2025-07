VÍDEO | Un jove de Gàmbia intenta matar uns policies a Lleida amb un ganivet

Una escena d'autèntic pànic es va viure aquest dimecres al centre de Lleida. Un jove de nacionalitat gambiana va intentar atacar amb un ganivet diversos vianants i agents de la Guàrdia Urbana. Els fets van passar a plena llum del dia, a la cruïlla entre el carrer Acadèmia i l'avinguda Catalunya, una zona molt transitada.

Segons l'informe policial i el mateix Ajuntament, l'home es va atrinxerar al portal d'un edifici, negant-se a abandonar el lloc després de ser requerit per un agent fora de servei. Va ser aleshores quan, de manera inesperada, va treure un ganivet i es va llançar sobre el policia.

Un mosso d’esquadra, també fora de servei, es trobava a la zona i s'hi va quedar per ajudar en l'operatiu. Poc després, van arribar cinc patrulles de la Guàrdia Urbana, cosa que no va dissuadir l'agressor. Al contrari, es va mostrar encara més violent:

Va intentar apunyalar diversos agents

Lluny de lliurar-se, el jove va desafiar els agents amb el ganivet a la mà, llançant diverses envestides per intentar apunyalar-los. Un dels policies va haver de recular per evitar l'agressió, mentre els seus companys intentaven contenir l'atacant fent servir escuts i defenses extensibles. De fet, un dels escuts de plàstic va acabar perforat per la força dels cops, i el ganivet es va arribar a trencar després de diversos impactes.

Malgrat l'agressivitat de l'individu, l'actuació policial va aconseguir evitar una tragèdia. No hi va haver ferits greus, tot i que un dels agents va caure a terra enmig de la batussa. Finalment, un policia va aconseguir immobilitzar-lo fent servir l'escut com a protecció i, després de diversos minuts d'enfrontament, l'atacant va ser detingut i traslladat a comissaria.

Acusat d'intent d'homicidi

El detingut està acusat d'intent d'homicidi dolós, amenaces i danys contra agents de l'autoritat. Les diligències s'han traslladat al Jutjat d'Instrucció, que haurà de determinar si el jove pateix algun tipus de trastorn mental. De moment, es descarta que l'incident estigui relacionat amb el terrorisme, tot i que els Mossos d'Esquadra han obert una investigació.

El cas ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre la seguretat a Lleida i la manca d'eines adequades per a les forces policials. Des de fa mesos, els mateixos agents reclamen més recursos per fer front a aquest tipus de situacions violentes sense haver d'arriscar les seves vides. Entre aquests recursos hi ha les pistoles tàser, que els funcionaris de presons també han reclamat.

En els darrers temps s'han incrementat els atacs a policies a la ciutat. Segons fonts policials consultades per El Caso, la tensió a la via pública ha anat en augment. L'incident d'aquest dimecres no és un cas aïllat, sinó un nou símptoma d'una situació que preocupa tant els veïns com els cossos de seguretat.