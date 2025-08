VÍDEO | Una okupa se'n va de viatge a la República Dominicana i li ocupen la casa

Raquel Garrido s'ha fet viral aquesta setmana en denunciar que li havien ocupat l'habitatge que ella mateixa ja havia ocupat il·legalment. La història ha reobert el debat sobre la permissivitat legal davant d'aquestes situacions insòlites.

Raquel, que feia anys que vivia de manera il·legal en un habitatge localitzat a Andalusia des de 2016, ha posat el crit al cel en patir una segona ocupació. Aquest incident particular posa de manifest el complex problema de l'ocupació d'habitatges a Espanya.

Tot i ser okupa, Raquel feia més de 9 anys que estava empadronada a l'habitatge ocupat. ''Molt bona tarda senyora Raquel, t'has quedat sense casa'', i amb aquest missatge s'assabentava l'okupa de la segona ocupació de l'habitatge.

En un intent de denunciar públicament tot el que havia passat, va acudir al programa ''En boca de todos'' de la cadena Cuatro, on va relatar com havia estat tot el procés de reocupació. Raquel va marxar de viatge a la República Dominicana a visitar la seva parella, ho va publicar a les xarxes socials i llavors les seves 'enemigues' van aprofitar per entrar a l'habitatge.

Les persones que han ocupat l'habitatge de Raquel Garrido durant la seva absència no són simples desconegudes, sinó que, segons les seves pròpies paraules, es tractaria d’“ex-amigues”. Aquesta situació reflecteix l'ambient de desconfiança i enfrontament que pot generar-se entre okupes.

Després de tot el que ha passat, Raquel va intentar mobilitzar els seus veïns i la Guàrdia Civil. Tot i això, aquesta última poc va poder fer, ja que Raquel no és legalment la propietària. L'immoble pertanyia a una promotora que va fer fallida i va acabar en mans del SAREB.

Tot i tenir nombrosos electrodomèstics, com la PlayStation o un ordinador, i haver invertit temps i diners en reformes, Raquel segueix rebutjant l'opció de llogar legalment. Insisteix que lluitarà fins al final per recuperar "el seu habitatge", tot i no tenir cap dret sobre ell.

Aquest cas no és una excepció, sinó un exemple més del caos legal que permet l'ocupació a Espanya. Raquel, que vivia sense cap dret sobre l'habitatge, ara exigeix justícia per una cosa que mai va ser seva.