Germans Musulmans, l'amenaça islamista amb tentacles a Barcelona

En els últims dies, la filtració d'un informe oficial del Ministeri de l'Interior francès ha tornat a posar sobre la taula una qüestió que preocupa a diversos països europeus. El document adverteix del risc que representen els 'Germans Musulmans' per a la seguretat nacional.

Encara que aquest moviment islàmic radical va néixer a Egipte el 1928, la seva influència ha crescut en diverses regions del continent. A Espanya, i en particular a Catalunya, aquesta organització ha estès la seva presència amb una estratègia complexa i cada vegada més sofisticada.

Context internacional: França i l'amenaça dels Germans Musulmans

L'informe francès assenyala que els Germans Musulmans han aconseguit infiltrar-se en sectors culturals, esportius i socials, estenent la seva agenda d'instaurar la llei islàmica. Segons les autoritats franceses, aquest moviment, que rep finançament de països del Golf com Qatar, Kuwait i Aràbia Saudita, impulsa una visió incompatible amb els principis democràtics occidentals. A França, compten amb uns 139 llocs de culte propis i altres nombroses associacions que operen sota la seva influència directa o indirecta.

A més, han desenvolupat tàctiques per desacreditar els seus crítics mitjançant acusacions d'islamofòbia o racisme, dificultant així un debat obert sobre el seu veritable abast. Aquest enfocament, sumat a la seva flexibilitat ideològica i adaptació al context europeu, ha facilitat que la Germandat guanyi pes en la comunitat musulmana. Això ha ocorregut especialment entre els joves a través de les xarxes socials i nous predicadors:

La penetració a Catalunya: un territori estratègic

A Espanya, la realitat és menys visible però no menys preocupant. Catalunya, amb una important comunitat musulmana, s'ha convertit en un focus important per als Germans Musulmans. La seva estratègia, menys evident i més discreta que en altres països. En essència, passa per la creació i el control d'organitzacions caritatives, centres culturals i mesquites que actuen com a fonts d'influència.

Una de les entitats més destacades a la regió és Islamic Relief, una ONG amb arrels al Regne Unit, però que opera en ciutats com Reus, Lleida i Girona. Aquesta organització ha estat assenyalada en múltiples informes pels seus vincles amb els Germans Musulmans. De fet, ha estat objecte d'investigacions per part de diferents governs europeus.

Encara que els seus líders neguen qualsevol connexió amb activitats terroristes, informes policials espanyols l'acusen de finançar camps d'entrenament i donar suport logístic a gihadistes. La seva presència a Catalunya coincideix amb l'alarma creixent davant la radicalització de joves musulmans, en una zona on el salafisme controla una part important de les mesquites.

Organitzacions i xarxes vinculades a Barcelona

L'entramat dels Germans Musulmans a Barcelona s'estén més enllà de les ONG. Organitzacions com la Lliga Islàmica per al Diàleg i la Convivència (LIDCOE), el Centre Cultural Islàmic de Clot i la Comunitat Islàmica Annour de Ripoll estan vinculades a la Federació d'Organitzacions Islàmiques a Europa (FIOE), braç europeu de la Germandat. Segons informes del CNI, el Centre Cultural Islàmic de Clot va rebre una subvenció de 300.000 euros de Qatar, cosa que evidencia la connexió amb el Golf Pèrsic.

Aquests centres no només serveixen per al culte religiós, sinó que funcionen com a nuclis de difusió ideològica, social i cultural. I és que, després dels atemptats de 2017 a Les Rambles i Cambrils, la influència salafista va ser parcialment desplaçada per la Germandat. La seva estratègia, doncs, es serveix de la caritat i l'educació per guanyar legitimitat i captar adeptes.

Riscos i seguiment policial

La policia espanyola manté un nivell alt d'alerta antiterrorista a Catalunya, especialment després de les expulsions de diversos individus vinculats amb el radicalisme. Encara que els Germans Musulmans no promouen obertament la violència, el seu perill resideix en la construcció d'un ambient ideològic que legitima les seves idees. Tot això al marge que fomenta la radicalització a mitjà i llarg termini.

En aquest sentit, les autoritats vigilen de prop les activitats del Centre Cultural Islàmic de Clot, el seu director Salem Ben Amara i l'imam Sheikh Mahmud, considerats figures clau per a l'extensió de la Germandat a la regió.

La influència dels Germans Musulmans a Catalunya, en fi, forma part d'una estratègia global de l'organització per implantar una visió islamista. Sense recórrer obertament a la violència, busca transformar el marc social i polític mitjançant l'acció social. Tot això és connivència amb la tolerància de les elits polítiques i mediàtiques progressistes.