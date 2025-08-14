Els Mossos admeten un repunt de la violència a Barcelona
Que la inseguretat era un problema a Catalunya queda demostrat ara: la criminalitat cada cop és més greu
En les darreres setmanes, Barcelona ha registrat un augment dels delictes violents, particularment pel que fa a tiroteigs. Segons les explicacions dels Mossos, aquest repunt està vinculat principalment al narcotràfic i al crim organitzat que afecta la ciutat. La xifra de tiroteigs en un sol mes, quatre en total, ha fet saltar les alarmes
La comissària executiva dels Mossos, Alicia Moriana, va explicar aquest problema davant dels micros de Catalunya Ràdio. La comissària confirmava que aquests episodis sí que reflecteixen un patró relacionat amb el tràfic de drogues i la desestabilització de bandes rivals. Els tiroteigs van tenir lloc entre juliol i agost en diferents punts de la ciutat i dos dels casos es vinculen a xarxes criminals de Montenegro
En un dels tiroteigs, ocorregut el 2 d'agost al barri d'Urgell, una persona va resultar ferida, i l'incident va ser seguit de la detenció de cinc individus. En un altre tiroteig, el 15 de juliol, un home va perdre la vida al portal d'un edifici de Consell de Cent. Parlem de morts per ajustaments de comptes en ple centre de Barcelona
Moriana va voler remarcar - de manera no gaire esperançadora - que els tiroteigs a Barcelona són poc freqüents en comparació amb Marsella o Estocolm. La comissària també va fer una crida a la calma, destacant que els tiroteigs no impliquen un risc generalitzat per a la població. A més, va apuntar que moltes de les víctimes d'aquests enfrontaments ja tenien antecedents fora de Catalunya
L'augment de la violència també ha anat acompanyat d'una creixent presència d'armes blanques als carrers. Els Mossos han intensificat els controls i les confiscacions, trobant una mitjana de 800 armes blanques al mes. Aquesta xifra supera en nombre les armes de foc intervingudes, cosa que reflecteix l'ús creixent d'armes blanques en els enfrontaments de carrer
Tot això estava explicat
Per a qui ho volgués entendre, aquesta situació era tan previsible com inevitable. Tal com han explicat veus com la de Samuel Vázquez aquest és el resultat natural de la tolerància envers el crim de baixa intensitat. En particular, parlem d'okupació, multireincidència i contracomunitats
Per lluny que pugui semblar del problema dels assassinats i les armes de foc, la tolerància envers aquesta criminalitat provoca un ambient general de degradació. I és aquí on les xarxes criminals troben una finestra d'oportunitat per desenvolupar la seva activitat. Si a això s'hi sumen factors geogràfics, el còctel està servit
Més notícies: