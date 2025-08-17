El Daesh podria utilitzar la immigració il·legal com a porta d’entrada a Europa el 2026
Experts alerten que les rutes migratòries irregulars podrien ser aprofitades per l’ISIS
El grup terrorista Daesh s'està adaptant per aprofitar la passivitat dels sistemes de seguretat fronterera d'Europa. El seu objectiu és infiltrar operatius gihadistes a través d'immigrants il·legals. Així s'extreu de l'informe de Solace Global, segons el qual l'ISIS està utilitzant plataformes digitals per reclutar i radicalitzar individus vulnerables.
Aprofiten la percepció d'inseguretat a les rutes migratòries cap a Europa com a via d'infiltració. Això reobre el debat sobre els riscos de la immigració il·legal. En els darrers anys, la immigració il·legal ha augmentat de manera alarmant i podria complicar-se d'ara endavant.
Un nou terrorisme
''El gihadisme no ha tornat. Mai se'n va anar. Simplement va aprendre a passar desapercebut'', afirma l'experta Anna Corsaro.
El terrorisme a Europa ha canviat de cara i es mou ara a les ombres. Ja no es tracta només de grans cèl·lules organitzades; avui els actors solitaris i els atacs inspirats per continguts digitals són la nova amenaça. Persones aïllades, radicalitzades a internet, poden colpejar de manera ràpida i violenta sense que ningú les detecti fins que és massa tard.
Els objectius també han canviat: es busquen blancs fàcils com escoles, esglésies o estacions de transport. Aquests llocs, a més de ser vulnerables, garanteixen un impacte mediàtic i social immediat. La por i la inestabilitat són ara les armes principals, i protegir la societat requereix anar un pas per davant d'aquells que planegen aquests atacs.
Els canals marins
La nova estratègia del Daesh podria trobar en la immigració il·legal a Europa un canal d'infiltració silenciós i difícil de rastrejar. En aquest context, migracions irregulars, mal supervisades i descoordinades ofereixen una oportunitat ideal perquè individus radicalitzats es barregin amb fluxos de persones i arribin a territori europeu.
Durant 2024 i 2025, algunes rutes d'immigració il·legal cap a Europa han experimentat un repunt notable. La travessia del Mediterrani Occidental va créixer un 19% en la primera meitat de 2025, amb un pic al juny que va duplicar les arribades respecte a l'any anterior. La ruta central del Mediterrani va sumar 22.700 creuaments irregulars en els primers cinc mesos, un 7% més que el 2024.
Radicalització a Europa
Després de la seva arribada a Europa, els migrants que busquen asil s'enfronten a un entorn on la radicalització digital s'ha convertit en una amenaça silenciosa però creixent. L'ISIS i altres organitzacions extremistes han perfeccionat els seus mètodes de reclutament, aprofitant plataformes en línia per infiltrar continguts ideològics i violents a les vides de persones vulnerables.
Un estudi de King's College va revelar que dos terços de les detencions relacionades amb l'ISIS a Europa durant un període recent van involucrar menors d'edat. Aquests joves, sovint aïllats i vulnerables, són contactats en plataformes com TikTok i Facebook, on els reclutadors aprofiten les seves inseguretats i curiositats per guiar-los cap a continguts extremistes.
A més, la naturalesa descentralitzada de les xarxes de reclutament permet que els grups extremistes operin amb més discreció. Investigacions han mostrat que aquestes xarxes utilitzen cèl·lules locals i descentralitzades per mantenir un perfil baix i evitar la detecció.
Europa s'enfronta a un escenari on el terrorisme actua de manera subterrània, amb actors solitaris i atacs inspirats per propaganda digital. L'arribada d'immigrants il·legals podria, sense mesures de control estrictes, convertir-se en un vector indirecte de radicalització i d'inserció de cèl·lules adormides.
Els experts adverteixen que la combinació de rutes migratòries creixents i controls fronterers febles ofereix un terreny fèrtil per a la creació de xarxes gihadistes. Frontex ha registrat un augment dels creuaments irregulars en punts crítics del Mediterrani i de l'Atlàntic nord, on la supervisió és més complicada i els recursos limitats. Cada flux descontrolat representa una bretxa potencial que grups com l'ISIS podrien utilitzar per introduir operatius entrenats o inspirar individus vulnerables ja presents a Europa.
Més notícies: