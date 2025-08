Més problemes per a la dependència a Catalunya: torna a créixer la llista d’espera

L'ensorrament de les ajudes a la dependència continua sent un fidel reflex de la degradació dels serveis públics a Catalunya. El Govern de Salvador Illa va anunciar diverses mesures per reduir les llistes i el temps d'espera per rebre aquestes prestacions. Tot i que ha aconseguit reduir lleugerament el temps d'espera, la llista d'espera torna a créixer de manera alarmant

El nombre de persones que esperen la valoració del seu grau de dependència a Catalunya ha crescut fins a les 60.000. És més del doble que fa un any i mig

Les xifres parlen d'un tap en la llista d'espera perquè l'administració valori el grau de dependència dels sol·licitants. El temps d'espera és de quatre mesos i mig. Un cop superat l'escull, els demandants han d'esperar quatre mesos més perquè l'administració resolgui a què tenen dret segons les seves circumstàncies. Actualment hi ha al voltant de 35.000 persones esperant aquest tràmit

Un problema greu a Catalunya

Un cop resolt l'expedient, les persones dependents han d'esperar una plaça lliure. Aquesta situació deixa desemparades desenes de milers de famílies, moltes d'elles amb pocs recursos. Segons les estadístiques, cada hora mor una persona a Catalunya esperant l'ajuda a la dependència

El Govern de Salvador Illa va posar en marxa un paquet de mesures per simplificar els tràmits de l'administració, en situacions com aquesta. El 2024 el temps de mitjana per obtenir la prestació era de 326 dies i hi havia més de 50.000 expedients oberts. Una cosa similar al grau de discapacitat, amb 360 d'espera i 165.000 sol·licituds en espera

La Generalitat es va marcar com a objectiu reduir el temps d'espera fins als 90 dies en el cas de la dependència, i 120 per a la discapacitat. Per això es van simplificar els formularis i es van contractar més professionals

Tap en la llista d'espera

Però l'acumulació de nous sol·licitants, al voltant de deu mil més en el que portem d'any, compromet el pla del Govern per millorar la situació. Demostra en el fons que es tracta d'un problema estructural. El problema de la dependència és un reflex fidel i tràgic de l'ensorrament dels serveis públics a Catalunya

Això és més sagnant tenint en compte que Catalunya és la comunitat on els ciutadans paguen més impostos. Tot i que hi ha un problema de gestió, també hi ha un dèficit dels recursos que ha de destinar l'Estat a les comunitats per a aquestes prestacions.

El Departament de Drets Socials va aprovar fa uns mesos una injecció de personal i tecnologia per reduir les llistes d'espera. Però el problema continua latent a Catalunya. L'any passat, Catalunya i Andalusia van concentrar el 45% de les persones mortes esperant una ajuda a la dependència a tot Espanya