La dependència, una altra assignatura pendent de Catalunya

Catalunya se situa com la segona comunitat autònoma amb més persones esperant una resolució del sistema de dependència. En concret, són 42.970 persones en llista d'espera, segons les últimes dades publicades pel Ministeri de Drets Socials corresponents a març de 2025. Només Andalusia la supera, amb 44.561 persones.

Aquest nombre suposa un 6,12% de la població potencialment dependent a la comunitat, un percentatge significativament superior al de la mitjana nacional. Tot i això, Catalunya ha experimentat una lleugera millora respecte a l'any passat, quan la xifra de persones esperant ajuda era de 48.470, la qual cosa representa una disminució de l'11,4%.

Encara amb el descens en les llistes, el temps mitjà de resolució dels expedients continua sent un gran problema. A Catalunya, una persona triga de mitjana 264 dies a obtenir una resolució, una millora enfront dels 295 dies registrats l'any passat. Ara bé, aquesta dada continua molt lluny dels 180 dies màxims que estableix la llei.

En comparació, la mitjana estatal ha empitjorat lleugerament, passant de 324 dies el 2024 a 338 dies el 2025. Això situa Catalunya per sota de la mitjana nacional en temps d'espera, però amb una gestió encara insuficient per respondre amb agilitat a la demanda.

Més sol·licituds i més prestacions, però també més morts esperant

En l'últim any, el nombre de sol·licituds al sistema de dependència ha crescut a Espanya un 5,4%, superant els 2,19 milions. Catalunya no és una excepció: més de 201.000 persones reben actualment alguna prestació, però més de 25.000 continuen a l'espera d'una plaça en residències públiques o centres de dia.

Una de les dades més alarmants és el nombre de persones que moren abans de rebre l'ajuda: només al març de 2025, 2.592 persones van morir a Espanya esperant que es valorés la seva sol·licitud. A Catalunya, 12.280 persones van morir l'any passat en aquesta situació, i des de 2017, 103.055 catalans han mort sense arribar a percebre la prestació, la majoria amb la dependència ja reconeguda.

Un sistema col·lapsat: crítiques, plans de xoc i indignació ciutadana

L'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials va qualificar la gestió del sistema com a “poc eficaç”, amb prestacions de baixa intensitat i serveis infrafinançats. Els retards, la burocràcia i l'escassetat de recursos generen una creixent frustració en la població afectada. Els testimonis de persones que narren situacions de negligència administrativa són cada vegada més habituals.

Davant aquesta situació, la Generalitat ha anunciat un pla de xoc amb l'objectiu de reduir el temps d'espera d'un any a nou mesos. En particular, es busca agilitzar com més aviat millor l'entrada en centres d'atenció residencial, que suposen un alleujament per a les famílies. Ara bé, això xoca de manera directa amb el creixement demogràfic per a Catalunya que el mateix Govern del PSC anuncia.