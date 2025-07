La Generalitat fulmina un alt càrrec d’Educació pel caos en les adjudicacions

La Generalitat va dir que es prendrien mesures dràstiques i així ha estat. Després del doble caos en la publicació del llistat d'adjudicacions de places a docents per al curs vinent, la Conselleria d'Educació no ha trigat a assenyalar el primer culpable. I ho ha fet amb un acomiadament inclòs.

Enric Trens Escudero, fins ara subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines, ha estat fulminat del seu càrrec. Així ho ha anunciat Esther Niubó, consellera d'Educació de la Generalitat. Ho ha fet en la seva compareixença al Parlament per donar explicacions després dels problemes sorgits divendres passat i aquest dilluns respecte a les adjudicacions de places a docents.

Nou CAOS a l'escola catalana: 57.000 AFECTATS per culpa d'un suposat error en les adjudicacions

Ja divendres, Niubó va assenyalar que el fet d'haver de tornar a repetir el procés d'adjudicacions tenia un sol culpable. I és que, segons ella, va ser una sola persona la que, de manera "unilateral" i "deliberada", va decidir saltar-se la normativa vigent, no fer cas de les instruccions rebudes i incomplir un dels punts més importants del procés d'adjudicació.

De moment es desconeix si Enric Trens Escudero serà l'únic cap de turc del desastre viscut els darrers dies. El que està clar és que, per ara, ha estat el primer. I el Govern no ha trigat ni 4 dies a cessar-lo del càrrec. Un càrrec que ostentava des de 2021. És a dir, es tracta d'un alt càrrec que formava part del Departament d'Educació en plena etapa d'ERC al capdavant de la Conselleria.

"Hi ha un missatge que vull deixar molt clar. Ningú pot fer i desfer al Departament al marge de les resolucions del mateix Departament. Ni pot estar per sobre de la seva honorabilitat. I, en aquest sentit, serem implacables. El que ha passat és greu, no ens amaguem, però tampoc permetrem que l'ombra del dubte s'estengui sobre uns processos administratius que hem d'exigir i que garantirem que seran exemplars. I, per tant, ens correspon depurar responsabilitats", ha justificat la consellera, Esther Niubó, a la comissió d'Educació que s'ha celebrat aquest dimarts al Parlament de Catalunya.