Mataró viu la seva nit més calenta, amb atacs a la policia i crema de contenidors

Segueix la màxima tensió als carrers de Mataró després que la policia frustrés l'ocupació d'un immoble la setmana passada. El barri de Cerdanyola, un dels més castigats per la delinqüència i l'ocupació, s'ha convertit en un camp de batalla. Aquest dilluns s'ha viscut la nit més calenta, amb atacs a la policia i crema de contenidors.

Recordem,la policia va detenir la setmana passada un delinqüent estranger que havia intentat ocupar un habitatge. Això va provocar la reacció d'una turba d'estrangers i activistes antisistema. La violència als carrers, amb atacs a la policia i crema de contenidors, es va allargar fins a altes hores de la matinada.

La policia manté des de llavors la presència d'antidisturbis i patrulles motoritzades per preservar la pau al barri. Però les protestes han continuat succeint-se. Aquesta nit s'ha produït una nova escalada, amb grups organitzats i una gran violència.

Sisena nit de disturbis

La situació s'ha complicat aquest dilluns amb la participació en els disturbis d'unes 60 persones, la majoria d'ells molt joves. Els incidents han començat després d'una concentració convocada pel Sindicat de l'Habitatge. Després de la concentració, diversos joves s'han organitzat per convertir el barri en una zona de guerra.

El Sindicat de l'Habitatge ha culpat la policia dels aldarulls:

Els joves han provocat diversos incendis amb còctels molotov i han impedit l'acció dels bombers llançant-los tota mena d'objectes. També hi ha hagut enfrontaments violents amb la policia, en la tònica del que ve succeint aquestes últimes setmanes.

Els Mossos han detingut un menor d'edat acusat de danys, atemptat a l'autoritat i desordres públics. Mataró encadena ja sis nits de disturbis, amb el balanç de 25 contenidors cremats i sis persones detingudes. Aquesta escalada genera una gran preocupació tant en els veïns com en les autoritats.

De Salt a Mataró

El que està passant a Mataró no és casual i té a veure amb el blanquejament de l'ocupació per part d'organitzacions i mitjans de comunicació. De fet tot va començar a Salt, on fa un mes va esclatar el mateix conflicte. La detenció d'un imam quan intentava reocupar un pis va desfermar els disturbis.

Mitjans com TV3 i la premsa subvencionada van blanquejar la violència contra la policia. També la CUP, que des de l'atril del Parlament va jalejar els aldarulls als carrers. Això ha acabat inspirant els aldarulls a Mataró, una ciutat amb un 70% més d'ocupacions que la mitjana catalana.

Una ciutat també amb un alt percentatge d'immigració i amb la delinqüència desbocada. Això ha creat un caldo de cultiu per a l'esclat del conflicte. Els sindicats policials ja van avisar després dels aldarulls de Salt que allò era només el principi.