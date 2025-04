Un multireincident amb 20 detencions agredeix una nena de deu anys a Lleida

Lleida és ara mateix una de les ciutats més castigades per la inseguretat creixent a Catalunya. Un nou succés ha posat de manifest el gravíssim problema de delinqüència que pateix la societat catalana.

Una vegada més, el factor desencadenant ha estat la incomprensible impunitat de la qual gaudeixen els multireincidents.

La Guàrdia Urbana va detenir diumenge un home de 34 anys per agredir una nena que el va enxampar robant a la botiga familiar. Es tracta d'un delinqüent que acumula una vintena d'antecedents policials. La pregunta que tornen a fer-se molts és què fa un individu com aquest lliure pel carrer.

Robatori i agressió a una menor

Segons explica El Segre, el succés va ocórrer al voltant de les deu de la nit en un cèntric carrer de Lleida. L'individu va entrar al local amb la intenció de robar, però va ser interceptat per la filla del propietari. La nena de deu anys el va agafar pel braç per impedir que fugís, i aquest va respondre amb diversos cops i una empenta.

El propietari de la botiga va córrer darrere de l'agressor fins a atrapar-lo, i va aconseguir retenir-lo fins que arribés la policia.

Els testimonis presencials van trucar a la Guàrdia Urbana, que va activar diverses patrulles. Després d'interrogar el propietari i els testimonis sobre el que va passar, van procedir a la detenció del delinqüent per un delicte de robatori amb violència i intimidació.

En identificar l'agressor, la policia va poder comprovar que acumulava una vintena de detencions per delictes contra el patrimoni. El jutge haurà de decidir ara si roman tancat o surt al carrer a l'espera del judici. Encara que, a la vista de com funcionen les coses, el més probable és que quedi en llibertat amb càrrecs.

Multireincidència a Lleida

Encara que no és un fenomen aïllat, la multireincidència té un especial impacte a Lleida. Segons les últimes dades dels Mossos d'Esquadra, 20 delinqüents acumulen gairebé 700 antecedents policials. La Guàrdia Urbana va detenir l'any passat 38 reincidents, un d'ells en set ocasions.

Un dels delictes que més ha pujat a Lleida són els robatoris, on la multireincidència juga també un paper important. El 2024 dotze lladres acumulaven vuit o més detencions, i un va ser arrestat fins a 21 ocasions. La policia calcula que aquests lladres van cometre el 60% de les sostraccions de cotxes.

L'alcalde del municipi, Fèlix Larrosa (PSC), va anunciar fa temps un pla per combatre la multireincidència. Però els resultats no només no arriben, sinó que la situació es complica per moments.