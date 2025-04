Les guarderies de Barcelona no serveixen porc per 'una alimentació més inclusiva'

L'adaptació dels menús de les guarderies de Barcelona als nens musulmans està causant indignació. La polèmica ha agafat vol perla pregunta que va dirigir l'exdiputada Sonia Sierra a l'ajuntament de Barcelona. "Ens podeu explicar, si us plau, per què no se serveix porc a les escoles infantils", va preguntar.

Sierra va compartir la pàgina de l'ajuntament on s'especifica que "a les guarderies no es consumeix carn de porc ni derivats". La polèmica ha suscitat moltes reaccions.

"Si fan aquesta barbaritat és perquè en aquestes escoles la gran majoria dels nens són marroquins. Si no és així i la majoria són espanyols, no entenc com els pares no es planten", diu un dels comentaris. Acusen els polítics catalans, en aquest cas a l'ajuntament de Barcelona, d'haver-se venut a l'islam.

Polèmica resposta de l'ajuntament de Barcelona

Una altra persona, Eva García, ha preguntat també a l'ajuntament de Barcelona per què no serveixen porc a les guarderies. L'ajuntament li ha respost. Eva ha decidit compartir la resposta, que no té pèrdua.

Responen que "no oferim carn de porc en els nostres menús per poder proporcionar una alimentació més inclusiva i adaptada a les realitats diverses dels alumnes". Especifiquen que es tracta de "motius culturals i religiosos". L'ajuntament es remet a la Instrucció sobre la diversitat alimentària dels menjadors socials en els centres educatius.

La resposta ve signada per l'Institut Municipal d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona. Eva García posa en dubte la decisió. "Un àpat inclusiu que exclou aliments que mengen els no musulmans és discriminació", afirma.

Aquesta resposta ha tornat a causar molta indignació. Apunten que "som imbècils" i que "ens estem carregant el sector carni per complaure els seguidors d'una religió excloent". "Discriminació" és la paraula que més es repeteix en els comentaris.

Islamització de Catalunya?

No és la primera vegada que apareix una polèmica així. L'ajuntament de Lleida va haver de fer marxa enrere després d'eliminar el porc del menú del menjador social. Inicialment es va obligar a servir només carn halal, la qual cosa va generar una allau de crítiques.

Aquests dos casos demostren el cansament de la gent davant les reiterades concessions dels poders públics amb els musulmans. S'està instal·lant la idea que hi ha un procés paulatí d'islamització de Catalunya. Molta gent creu que hi ha una substitució cultural que està desplaçant les tradicions i costums catalanes.