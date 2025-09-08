Una manifestació veïnal trenca el relat oficial sobre la seguretat a Barcelona
La narrativa i els trucs estadístics empal·lideixen davant la realitat del carrer: les manifestacions en són la prova
La seguretat a Barcelona torna a estar al centre del debat polític i social. Una protesta impulsada per veïns de Sants-Montjuïc ha evidenciat la distància entre la narrativa oficial i la realitat. Sota el lema Prou de viure amb por!, centenars de residents van sortir al carrer a la Zona Franca per denunciar els robatoris, la violència i l’incivisme que condicionen el seu dia a dia.
Els convocants, procedents de barris com Can Clos, La Capa, Estrelles Altes o la plaça Marina, reclamen mesures immediates. Entre les seves peticions destaquen el tancament nocturn dels Jardins de la Mediterrània i una major presència policial a la zona. També exigeixen sancions més dures contra els locals i particulars que alterin la convivència.
El malestar veïnal contrasta amb el missatge del Govern i de l’Ajuntament, que presumeixen d’una reducció global dels delictes a Catalunya en els darrers mesos. Però la veritat és que els trucs estadístics amb les xifres no poden evitar les manifestacions. De fet, el passat juny es vivia exactament la mateixa situació a Nou Barris.
El líder municipal del PP, Dani Sirera, ha aprofitat la mobilització per criticar l’alcalde Jaume Collboni. Sirera ha denunciat que Collboni qualifiqui d’"ultra" la narrativa que posa sobre la taula el problema de la inseguretat. A més, ha recordat que les dades del Ministeri de l’Interior confirmen un repunt de delictes especialment greus: les agressions sexuals amb penetració van pujar un 22,5%, i el tràfic de drogues es va disparar un 26%.
La fractura entre xifres oficials i percepció ciutadana
El Govern de Salvador Illa ha defensat com un èxit la caiguda del 6% en la criminalitat registrada al primer trimestre de 2025. Tanmateix, les dades sobre multireincidència dibuixen un panorama molt més complex. Segons Interior, a Catalunya hi ha més de 3.000 multireincidents. D’aquests, la gran majoria són estrangers, cosa que evidencia el vincle entre immigració irregular i inseguretat.
L’estratègia del Govern s’ha centrat en intensificar el control sobre aquest grup específic, amb el lema “qui la fa la paga”. Tot i així, la frustració dels barris es manté, i la protesta de la Zona Franca ho ha tornat a posar de relleu. I és que, mentre hi hagi descontrol migratori i laxitud legislativa, la situació no pot millorar substancialment.
