Logo e-noticies.cat
Logo e-noticies.cat
ES
Logo Whatsapp
Home calb amb samarreta taronja amb paraules impreses en negre assegut amb les mans entrellaçades davant d’un fons urbà en blanc i negre
Lluís Llach a l'entrevista al Diari Ara | Camara Ara
POLÍTICA

Lluís Llach torna a carregar contra Aliança Catalana dies abans de la Diada de l’11-S

Amb la fragmentació partidista i la decadència de les entitats civils, el sobiranisme viu el seu pitjor moment

per

Redacció

A les portes de la Diada, el president de l'ANC, Lluís Llach, ha endurit el seu discurs contra Aliança Catalana. En una entrevista per a l'Ara, Llach acusa la formació de no respectar els drets humans i d'alinear-se amb referents polítics d'extrema dreta europeus. Així mateix, Llach ha comparat la formació liderada per Sílvia Orriols amb Vox.

Tot i que ha deixat clar que ningú té prohibida l'assistència a la manifestació de l'11 de setembre, ha insistit que l'ANC no pot avalar partits que promouen discursos contraris a la "inclusivitat". Les seves paraules arriben en un moment de profunda desmobilització de l'independentisme i de debat intern sobre la conveniència d'excloure determinades formacions.

Una dona dreta parlant en un micròfon en un entorn formal amb diverses persones assegudes darrere seu.

Orriols marca l'agenda del processisme | Camara Europa Press

Un debat obert dins de l'independentisme

El lema de la Diada d'enguany, “Més motius que mai per lluitar per la independència”, busca reactivar un moviment fet miques. Tanmateix, la polèmica amb AC ha generat un nou motiu de divisió entre les bases. Això no fa més que confirmar que AC té prou força com per influir en l'agenda mediàtica i civil del processisme.

Des de l'ANC es sosté que l'exclusió de formacions que no respecten els drets humans respon als "estatuts de l'organització". Òmnium Cultural, que també dona suport a la convocatòria, ha defensat un discurs similar en el passat. La reacció a les xarxes socials i entre els seguidors d'Orriols ha estat força crítica.

Per a molts, l'ANC i Òmnium actuen com a àrbitres d'un espai polític que hauria de ser obert a tot l'espectre sobiranista. També són molts els qui diuen que aquestes entitats civils ja han perdut la capacitat de mobilització de fa uns anys. En aquest sentit, els seus vetos o les seves crítiques no surten de l'àmbit d'un processisme en franca decadència.

Un grup de persones posant davant d'un cartell verd que diu “11S” i “Fem + Curt El Camí”.

Aquesta Diada estarà força descafeïnada | Camara ACN

Entre la desmobilització i el retret als partits

Més enllà d'aquesta controvèrsia, Llach ha aprofitat la proximitat de l'11-S per carregar contra els partits independentistes. Al seu parer, l'estratègia autonomista adoptada per ERC, Junts o la CUP ha debilitat el moviment, que es troba en el que defineix com una “depressió absoluta”. Llach ha advertit que la independència no arribarà per l'acció dels partits, sinó per la força que pugui recuperar la societat civil als carrers.

Mentrestant, l'emergència de noves formacions minoritàries com Dempeus o Alhora posa de relleu la fragmentació de l'independentisme. Catalunya continua amb la seva legislatura de reajustament i reorganització de les peces.

➡️ Política

Més notícies: