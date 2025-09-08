Lluís Llach torna a carregar contra Aliança Catalana dies abans de la Diada de l’11-S
Amb la fragmentació partidista i la decadència de les entitats civils, el sobiranisme viu el seu pitjor moment
A les portes de la Diada, el president de l'ANC, Lluís Llach, ha endurit el seu discurs contra Aliança Catalana. En una entrevista per a l'Ara, Llach acusa la formació de no respectar els drets humans i d'alinear-se amb referents polítics d'extrema dreta europeus. Així mateix, Llach ha comparat la formació liderada per Sílvia Orriols amb Vox.
Tot i que ha deixat clar que ningú té prohibida l'assistència a la manifestació de l'11 de setembre, ha insistit que l'ANC no pot avalar partits que promouen discursos contraris a la "inclusivitat". Les seves paraules arriben en un moment de profunda desmobilització de l'independentisme i de debat intern sobre la conveniència d'excloure determinades formacions.
Un debat obert dins de l'independentisme
El lema de la Diada d'enguany, “Més motius que mai per lluitar per la independència”, busca reactivar un moviment fet miques. Tanmateix, la polèmica amb AC ha generat un nou motiu de divisió entre les bases. Això no fa més que confirmar que AC té prou força com per influir en l'agenda mediàtica i civil del processisme.
Des de l'ANC es sosté que l'exclusió de formacions que no respecten els drets humans respon als "estatuts de l'organització". Òmnium Cultural, que també dona suport a la convocatòria, ha defensat un discurs similar en el passat. La reacció a les xarxes socials i entre els seguidors d'Orriols ha estat força crítica.
Per a molts, l'ANC i Òmnium actuen com a àrbitres d'un espai polític que hauria de ser obert a tot l'espectre sobiranista. També són molts els qui diuen que aquestes entitats civils ja han perdut la capacitat de mobilització de fa uns anys. En aquest sentit, els seus vetos o les seves crítiques no surten de l'àmbit d'un processisme en franca decadència.
Entre la desmobilització i el retret als partits
Més enllà d'aquesta controvèrsia, Llach ha aprofitat la proximitat de l'11-S per carregar contra els partits independentistes. Al seu parer, l'estratègia autonomista adoptada per ERC, Junts o la CUP ha debilitat el moviment, que es troba en el que defineix com una “depressió absoluta”. Llach ha advertit que la independència no arribarà per l'acció dels partits, sinó per la força que pugui recuperar la societat civil als carrers.
Mentrestant, l'emergència de noves formacions minoritàries com Dempeus o Alhora posa de relleu la fragmentació de l'independentisme. Catalunya continua amb la seva legislatura de reajustament i reorganització de les peces.
Més notícies: