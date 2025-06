El magribí que va agredir sexualment una anciana a Lleida ja és al carrer

Un home de 58 anys, d'origen magribí, va agredir sexualment una dona de 83 anys a l'ascensor del seu habitatge a Sant Guim de Freixenet, Lleida. L'incident va tenir lloc el 25 de maig. La víctima va denunciar que l'agressor li va fer tocaments i li va fer preguntes de caràcter sexual. Tot i les seves súpliques perquè la deixés en pau, l'home va continuar amb l'agressió.

La dona va aconseguir sortir de l'ascensor i va avisar els seus nets, que van presentar la denúncia a la comissaria de Cervera. Gràcies a la descripció facilitada per la víctima, els Mossos d'Esquadra van aconseguir identificar l'agressor. Tanmateix, després de ser citat pel jutge el 2 de juny, l'home va quedar en llibertat sense mesures cautelars.

El jutge no va acceptar la sol·licitud de la víctima d'imposar una ordre d'allunyament, cosa que va sorprendre la família. La dona tem per la seva seguretat, ja que continua vivint a prop de l'agressor. A més, asseguren que l'home podria haver comès agressions similars contra dues dones més, tot i que elles no han denunciat per por a represàlies.

Un patró molt espinós

Aquest cas no és aïllat. En les darreres dècades, diversos delictes greus d'agressió sexual han involucrat immigrants, particularment marroquins. Segons dades del Ministeri de l'Interior, els immigrants representen el 43,3% de les violacions grupals a Espanya. Entre ells, els marroquins encapçalen la llista, amb un 9,5%. Els romanesos i els equatorians els segueixen en aquest rànquing de delinqüència.

Aquests delictes solen ocórrer en espais tancats, com apartaments i hotels, però també en escoles i carrers. Els informes indiquen que la majoria d'aquests crims tenen lloc durant activitats recreatives nocturnes. Casos d'alt perfil, com el de la banda de Bilbao el 2019, segueixen sent investigats. I a Sabadell, per exemple, un marroquí va ser condemnat a 31 anys de presó per violació grupal.

La implicació d'immigrants marroquins en delictes sexuals suposa un debat molt espinós que amplis sectors polítics no volen abordar. Això sense perjudici que el feminisme institucional prediqui tota mena de mesures i solucions. Però, de moment, aquestes mesures no han frenat l'auge de les agressions sexuals durant els darrers anys.