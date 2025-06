Alejandro Fernández: 'A Catalunya els delinqüents són bons i les víctimes fatxes'

Aquesta setmana s'ha sabut que els Mossos d'Esquadra han elaborat un llistat amb més de 3.000 multireincidents actius a Catalunya. La multireincidència és darrere de l'augment de la delinqüència i la percepció d'inseguretat. Els delinqüents són posats en llibertat hores després de ser detinguts, i se senten impunes per tornar a actuar.

El PP de Catalunya ha tornat a denunciar aquesta realitat en la sessió de control al Govern de la Generalitat, aquest matí, al Parlament. Alejandro Fernández ha retratat el cinisme de l'esquerra en aquesta qüestió. El seu discurs s'està viralitzant a les xarxes.

Delinqüents 'bondadosos' i víctimes 'fatxes'

Alejandro Fernández ha assenyalat que el problema de la multireincidència és l'enfocament del Govern i els seus socis de l'esquerra. Un enfocament segons el qual "els delinqüents són ursulines bondadoses víctimes del capitalisme, i les veritables víctimes dels delinqüents, si s'atreveixen a queixar-se, passen a ser uns fatxes insensibles".

Per això ha dit que per molts jutjats que ampliïn, "si no canvien aquesta ideologia mai resoldran el problema de la multireincidència".

El PP ha negat la màxima del Govern que "a Catalunya qui la fa la paga". Segons Alejandro Fernández, "hi ha massa delinqüents que la paguen durant mitja hora i després tornen al carrer a seguir amb la seva festa".

Ha recordat que l'any passat 637 delinqüents van acumular 6.933 delictes, la qual cosa suposa més de deu delictes per delinqüent. En els últims quatre anys ha augmentat un 240% el nombre de delinqüents amb més de set denúncies acumulades. Ha advertit a Illa que "vostè ja fa un temps que governa i la solució no millora".

També li ha retret que el PSOE estigui bloquejant la reforma del codi penal impulsada pel PP al Congrés dels Diputats.

Aplaudeixen el discurs d'Alejandro Fernández

El president de la Generalitat ha defensat en seu parlamentària la seva gestió de la seguretat pública. Ha exposat dades com que els delictes contra el patrimoni s'han reduït un 8% el 2025, i que sota el seu govern s'han creat nou jutjats. Per a Illa "la feina s'està fent" i ha demanat col·laboració a l'oposició.

El seu discurs ha estat aplaudit a X. "Ben dit, l'esquerra que tenim protegeix els delinqüents amb el discurs marxista que són víctimes del capitalisme. Tant li fa que les víctimes principals siguin treballadors", assenyala un usuari.