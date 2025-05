Les agressions sexuals s'han duplicat en un any a Girona

Les noves dades de criminalitat del Ministeri d'Interior, corresponents al primer trimestre de 2025, mostren una realitat preocupant. Mentre que alguns delictes baixen, les agressions sexuals es disparen. Girona és una de les ciutats on més ha crescut aquest tipus de delictes, que en un any s'han doblat.

La violència sexual contra les dones s'ha incrementat de forma general a tota la província de Girona. Els delictes contra la llibertat sexual han crescut un 50%, i les violacions un 140%. A Girona ciutat, malgrat que els delictes han baixat un 5%, els delictes contra la llibertat sexual han crescut un 114% i les violacions un 100%.

Entre gener i març de 2024 hi va haver 4 violacions a la ciutat de Girona, mentre que en el mateix període d'aquest any n'hi ha hagut 8. Els delictes contra la llibertat han passat de 14 a 30 en un any.

Variació de la criminalitat a Catalunya PROVÍNCIA DE GIRONA gener-març 2024 gener-març 2025 Variació % Delictes contra la llibertat sexual 85 127 49,4% Agressió sexual amb penetració 20 48 140% Font: Ministerio del Interior

Figueres és una altra ciutat de la província de Girona amb un increment important de la violència contra la llibertat sexual. En un any els delictes d'aquesta tipologia han passat de 5 a 14, la qual cosa suposa un augment del 180%. Les violacions en aquesta ciutat han passat de 0 a 5.

També s'han doblat les violacions a Blanes, mentre que els delictes contra la llibertat sexual han augmentat un 125%. Dades similars a les de Lloret de Mar, amb un augment dels delictes sexuals (133%) i el doble de violacions. A Olot i a Roses també s'han doblat les violacions, la qual cosa resulta altament preocupant.

Augmenten les violacions a Catalunya

Girona és un cas pronunciat, però no aïllat de l'increment de les agressions sexuals. A Catalunya les violacions han augmentat un 26%, passant de 332 a 421 en un any. A la província de Barcelona han crescut un 22,4%, per un 31,1% a la província de Lleida. La província de Tarragona és l'excepció, amb un descens del 5,4%.

Aquestes dades reflecteixen el fracàs de les polítiques de protecció de les dones, malgrat haver tingut la conselleria més feminista de la història. Aquest augment s'ha de creuar també amb les dades del Departament de Justícia, i això obre un debat incòmode.

Segons aquestes dades, la majoria dels presos condemnats per agressió sexual a les presons catalanes són estrangers. Això recolza l'argument de partits com Vox i Aliança Catalana, que vinculen l'augment de la inseguretat amb l'increment de la immigració. També posa contra les cordes l'esquerra, que defensa el feminisme però esquiva aquesta realitat.

Tampoc és banal que la zona on més augmenten les agressions sexuals sigui en una de les dues ciutats governades per la CUP. Una cosa no va relacionada amb l'altra, però obliga l'esquerra a revisar les polítiques de seguretat pública.

Més enllà de les percepcions

Aquestes dades reflecteixen també la necessitat de reforçar la seguretat als carrers de Catalunya. S'ha demostrat que la inseguretat no són simples percepcions, com deia l'esquerra, sinó una realitat que pateixen diàriament els ciutadans. La conselleria d'Interior ha fet un canvi de mentalitat en aquest sentit, que ara s'ha de traduir en dades.

Les enquestes recolzen tant les percepcions com les dades de l'increment dels delictes sexuals contra les dones. L'última enquesta de la Generalitat va mostrar que més de la meitat de les dones a Catalunya han canviat els seus hàbits per por a ser víctimes d'un delicte. En molts barris de grans ciutats,asseguren tenir por de sortir al carrer a certes hores.