8 de cada 10 denúncies contra la seguretat ciutadana a Catalunya queden sense sanció

El Govern de Salvador Illa va assumir la responsabilitat de doblegar la corba delinqüencial i reduir la inseguretat a Catalunya. Per això va augmentar la presència policial i va impulsar reformes judicials. El president de la Generalitat sol reivindicar la seva contundència contra la delinqüència, recordant que "a Catalunya qui la fa la paga"

Però és realment així? Segons el sindicat majoritari de Mossos d'Esquadra, el 81,8% de les denúncies aixecades pels cossos policials a Catalunya acaben prescrivint o caducant, la qual cosa posa en risc l'eficàcia en la protecció de la seguretat ciutadana

Entre les infraccions denunciades que acaben quedant en no res, hi ha delictes greus com la tinença i ús d'armes i el tràfic de drogues. També la desobediència i resistència a l'autoritat, així com faltes de respecte cap als agents de policia. El sindicat ha demanat conèixer novament l'estat dels expedients contra la Llei 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana

El sindicat SAP-SME-FEPOL va denunciar aquesta anomalia a l'agost de 2024, però mesos després no hi ha hagut cap avenç. La consellera d'Interior, Núria Parlon, es va comprometre a corregir progressivament la situació i a informar periòdicament sobre els avenços. Gairebé deu mesos després, SAP-SME-FEPOL no ha rebut dades concretes ni informes clars sobre l'evolució dels expedients

Del 22% a més del 80%

A la darrera reunió, el sindicat va tornar a constatar el problema que implica la caducitat de vuit de cada deu denúncies que fa la policia. Segons afirmen, no han rebut dades de les sancions imposades en relació amb totes les denúncies. Al contrari, afirmen que "va quedar clar que la crisi denunciada l'any anterior persisteix sense canvis significatius"

El SAP-SME-FEPOL va reafirmar que Interior té l'obligació de gestionar eficaçment totes les denúncies relacionades amb la Llei 4/2015. No només les del cos de Mossos d'Esquadra, sinó també les d'altres cossos policials a Catalunya. Tanmateix, lamenten que la gestió actual dista molt de ser eficient

El sindicat atribueix les causes a la reorganització impulsada per l'exconseller Joan Ignasi Elena. Aquest va traslladar la tramitació d'expedients sancionadors des de la Direcció General de la Policia als Serveis Territorials d'Interior. Sota l'excusa de buscar una gestió més “neutral i garantista”, aquesta mesura va portar a un augment dramàtic de la prescripció del 22% a més del 80%

A més, es va elaborar un document de criteris que condiciona la tramitació de denúncies vinculades a drets fonamentals. Aquesta estratègia ha contribuït a la inacció davant infraccions relacionades amb l'ordre públic, cosa que preocupa el sindicat

Posa en risc l'ordre i la seguretat ciutadana

Aquesta elevada taxa de prescripció afecta greument la seguretat pública a Catalunya. No sancionar comportaments il·legals com la tinença il·lícita d'armes o el consum de drogues a la via pública posa en risc l'ordre i la seguretat ciutadana

El sindicat també qüestiona què passa amb les armes retirades en operacions específiques, com el Pla DAGA, que inclou hores extraordinàries per als agents. Es tornen si no s'imposen sancions administratives? Aquesta incertesa genera inquietud als cossos policials

Des de SAP-SME-FEPOL consideren que la gestió realitzada per l'anterior Departament d'Interior va ser precipitada i amb manca de previsió. Els problemes tècnics del programa de gestió d'expedients, la insuficient dotació de personal i la manca de control efectiu sobre els expedients evidencien un sistema deficient

Exigeixen revertir la situació

Segons dades aportades per la Direcció General d'Administració de la Seguretat (DGAS), des del setembre de 2024 fins al maig de 2025 s'han iniciat tot just el 60% dels expedients, la qual cosa significa que un 40% prescriuen sense ni tan sols començar la seva tramitació. Aquesta dada demostra que el principal problema no és només l'obertura d'expedients, sinó la finalització efectiva amb sancions

SAP-SME-FEPOL reconeix que aquesta “patata calenta” l'ha heretat l'actual Departament d'Interior. Però adverteix que si no es redueix urgentment la taxa de prescripció, sol·licitarà tornar al model de gestió anterior

Des de l'inici de la legislatura, el sindicat va confiar que la DGAS revertiria aquesta situació. Però recorda que aquesta confiança té un límit i exigeix solucions immediates per garantir l'eficàcia de l'administració de justícia en matèria policial