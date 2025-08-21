Un alcalde català esclata davant la impunitat dels multireincidents: 'No pot ser'
El lladre és conscient de la seva impunitat: detenció, pas pels jutjats i llibertat immediata
L'enuig amb la delinqüència multireincident torna a esclatar a Catalunya. En aquesta ocasió ha estat l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, qui ha alçat la veu. Segons ha denunciat l'alcalde Motas, a la seva localitat han detingut un jove de 24 anys que acumula 43 detencions.
Segons informa ElCaso, el delinqüent va tornar a quedar en llibertat poques hores després de ser detingut per la Policia Local després de robar en una botiga del municipi. En un vídeo difós a les xarxes socials, l'alcalde expressava la seva profunda indignació. “No pot ser que persones amb desenes d'antecedents continuïn campant al seu aire sense conseqüències reals”.
Sumant-se al clam del poder municipal contra la multireincidència, Motas va criticar amb duresa l'actual marc legal. Com és públic i notori, és aquest marc legal el que permet que els reincidents tornin al carrer una vegada i una altra. D'aquesta manera, a més del problema d'inseguretat, també s'alimenta la sensació d'inseguretat.
Una espiral que es repeteix
Les imatges de l'últim robatori deixen en evidència la naturalitat amb què actua el jove: entra en una botiga, agafa una bossa i marxa sense mostrar cap nerviosisme. El lladre és conscient que, com en cada ocasió, el procediment es repeteix: detenció, pas pels jutjats i llibertat immediata. Aquest cicle ja s'ha repetit 43 vegades i l'Ajuntament assegura no poder aguantar més.
L'alcalde ha explicat que fins i tot va arribar a reunir-se amb el jutjat local per traslladar la seva preocupació per la reincidència d'alguns delinqüents, que semblen tenir “la seva segona casa” als tribunals. Tanmateix, la reunió no va servir de res i el problema continua sense solució. Per això, Carles Motas s'ha sumat a la veu d'altres alcaldes que reclamen un canvi en la legislació penal per endurir les penes contra els reincidents.
Un problema que desborda Catalunya
El cas de Sant Feliu és només un exemple d'una realitat més àmplia. Els Mossos d'Esquadra tenen identificats més de 3.000 multireincidents a Catalunya. La consellera d'Interior, Núria Parlon, va reconèixer fa mesos que “una part important” d'aquests delinqüents són estrangers.
El Govern ha intentat respondre amb un pla específic contra la multireincidència, sota el lema “qui la fa la paga”, però la percepció d'inseguretat continua augmentant. Des de 2021, el nombre de reincidents amb més de set detencions ha crescut un 140%. A això cal sumar-hi l'augment en la gravetat qualitativa d'alguns delictes.
Per als alcaldes, la paciència s'esgota. Són ells qui gestionen directament la frustració dels veïns i qui alcen la veu reclamant canvis urgents a la llei. En paraules de Carles Motas, “la gent no entén com és possible que algú detingut més de quaranta vegades continuï al carrer”. A tots els efectes, les seves paraules són les de qualsevol altra persona.
Més notícies: