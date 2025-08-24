Rapapolvo a David Cid (Comuns) després de frivolitzar amb la Catalunya dels 10 milions
El diputat ecosocialista va voler enviar un missatge a la CUP i en va sortir escaldat
David Cid, portaveu del grup parlamentari dels Comuns a Catalunya, ha quedat al centre de la polèmica després del seu darrer tuit. En la publicació, advertia que els veritables milions que haurien de preocupar l'esquerra no són els de la “Catalunya dels 10 milions”, sinó els beneficis milionaris de la banca.
La intenció era llançar un dard irònicament a la CUP per les seves declaracions recents. Però el seu missatge es va convertir en el blanc de crítiques i burles de la comunitat a X.
Inacció prolongada
“El vostre partit ha fet res per recuperar els diners del rescat a la banca? Doncs a cagar a la via”, va ser una de les crítiques adreçades a Cid. La frase reflecteix el cansament de nombrosos ciutadans davant la passivitat d'aquests partits, que concentren els seus esforços en un discurs que després no tradueixen en mesures efectives.
A més, molts usuaris han assenyalat que, tot i percebre sous elevats —superiors a 75.000 euros anuals—, els representants dels Comuns no aconsegueixen complir els objectius que proclamen. Aquesta circumstància augmenta la indignació dels ciutadans, que consideren injustificable rebre una remuneració tan alta sense resultats tangibles.
Altres, en canvi, van preferir fer èmfasi en altres dades, que haurien de preocupar la gent d'esquerres, però el portaveu dels Comuns ignora. És el cas de l'augment de la despesa militar pactat a l'època de govern PSOE-Unidas Podemos o l'increment del pressupost de la Casa Reial. L'omissió clara d'aquestes dades dona més credibilitat als seus detractors.
Cal preocupar-se pels 10 milions d'habitants?
Sí, cal preocupar-se per la Catalunya dels 10 milions d'habitants per les conseqüències que tindria un creixement descontrolat de la població en la vida diària. Més habitants impliquen més pressió sobre l'habitatge, el transport, la sanitat i els serveis bàsics. Ignorar aquestes realitats és signar un xec a la ineficiència i al caos urbà.
El creixement demogràfic també afecta la seguretat i l'ordre públic. Més persones al territori sense una planificació adequada pot derivar en barris saturats, augment de la delinqüència i dificultat per mantenir la convivència. És un problema tangible, amb impacte directe en la qualitat de vida de tots els catalans.
Finalment, cal mirar l'impacte econòmic. Més població sense una integració efectiva o sense mesures de control pot disparar la despesa pública, tensionar el mercat laboral i dificultar la creació d'ocupació estable. Preocupar-se per la Catalunya dels 10 milions no és un joc de xifres, sinó un advertiment sobre la gestió real dels recursos i la vida quotidiana dels ciutadans.
