Junts, de voler sancionar els ajuntaments a oposar-se a empadronar okupes

Que Junts juga a dues bandes no és cap novetat. Per una banda, intenta semblar moderat perquè la resta de 'l'establishment' no els titlli de radicals. Per altra banda, són conscients que Aliança Catalana els fa molt de mal i, per tant, han d'endurir el discurs. Un exemple d'aquesta tensió és el debat dels empadronaments.

En poc temps, Junts ha passat de demanar sancions contra els ajuntaments que no empadronaven a tothom a demanar que no s'empadronin a okupes. Com resulta clar, la primera petició era un dard contra Sílvia Orriols, que, des de Ripoll, s'ha caracteritzat per fiscalitzar molt durament el padró.

Concretament, el 9 d'abril, Junts va presentar la seva proposta de sancions contra els municipis al Parlament. Tanmateix, el 10 de maig, Junts es va posar l'altra careta i, des de Vic, Jordi Turull va dir que no es podia empadronar a okupes perquè "un acte il·legal no es pot convertir en premi".

Aquest joc a dues bandes és el que li ha criticat Oriol Gès, secretari d'organització d'AC, a Jordi Turull a través de xarxes. Irònicament, Gès li diu a Turull que "les enquestes[internes]han de ser dramàtiques, oi, Jordi?":

Una dura competència de fons

Aquestes crítiques reflecteixen les creixents tensions entre Junts i Aliança Catalana. La competència entre ambdós partits és cada cop més intensa. Les enquestes revelen que el suport a Junts ha disminuït considerablement, mentre que Aliança Catalana ha experimentat un notable creixement.

Segons l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), Junts ha perdut una gran quantitat de suport en els últims mesos, fins a perdre set diputats. En canvi, les expectatives electorals d'Aliança Catalana es disparen. Aquest panorama mostra una clara tendència a la baixa per a Junts i un ascens per a la formació de Sílvia Orriols.

A més, els sondejos revelen que Junts s'enfronta a una creixent preocupació entre la seva base electoral per la immigració i l'ocupació il·legal. Un 47% dels votants de Junts consideren que hi ha massa immigració a Catalunya. Aquesta xifra ha augmentat significativament en comparació amb anys anteriors, a l'escalf dels fluxos demogràfics.

Entre altres coses, això és el que explica que Turull estigui immers en una gira municipal per tota Catalunya. L'objectiu no és altre que intentar tapar la gran fuga de vots que els provoca Aliança Catalana a través dels municipis. Per aquest motiu, les pròximes eleccions municipals seran determinants en el reajustament polític de Catalunya.