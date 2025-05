Delinqüència a Barcelona: vuit de cada deu detinguts són estrangers

La delinqüència a Catalunya - i a Barcelona en particular - és un tema recurrent en l'agenda política i social. I, segons les últimes dades oficials, el 78,67% de les persones detingudes a la ciutat el 2024 van ser estrangeres. Aquesta xifra reflecteix una tendència constant des de fa temps, sense perjudici que els mitjans no l'hagin publicitat.

La informació va ser divulgada pel Grup Municipal de VOX a l'Ajuntament de Barcelona. La sol·licitud d'accés a la informació pública va permetre obtenir les dades de les detencions realitzades per la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra. Tot i que són molt semblants als de fa un any, les dades desglossades són alarmants.

La realitat de les dades

En els furts, 4.942 dels 5.442 arrestats van ser estrangers, la qual cosa representa un 91% del total. En robatoris amb violència, el 83,5% dels detinguts eren estrangers. Com era d'esperar, el context d'aquestes dades està relacionat amb el fenomen de la multireincidència, que, com va explicar el major Trapero, és més aviat una indústria del crim.

En un altre tipus de delictes més sensibles, els estrangers també tenen un protagonisme especial. Dels detinguts per delictes sexuals, per exemple, com abusos i agressions, el 73% eren estrangers. Aquesta xifra augmenta al 87,5% en delictes relacionats amb intents d'ocupació il·legal d'immobles.

El tràfic de drogues també és un delicte amb alta implicació estrangera. Dels 1.457 detinguts per aquest delicte, el 74,14% eren estrangers. Això reflecteix la importància de la producció de marihuana a la regió. A més, mostra l'arribada de clans internacionals dedicats al narcotràfic, cosa que es vincula amb l'alta densitat de fugitius estrangers a Catalunya.

Vox parla de 'paradís per al delinqüent'

Gonzalo de Oro, portaveu del Grup Municipal de VOX a l'Ajuntament de Barcelona, ha estat contundent a l'hora de valorar aquestes dades. “Una vegada més, la realitat desmunta el relat bonista”, va afirmar. De Oro considera que les polítiques de fronteres obertes i d'immigració han permès l'arribada de delinqüents.

De Oro assegura que Barcelona s'ha convertit en “un paradís per al delinqüent” i “un infern per al ciutadà honrat”. Afegeix que les polítiques impulsades per l'esquerra fomenten la impunitat, començant pel descontrol migratori derivat de la política de 'portes obertes'.

Propostes d'acció

En l'ordre de les solucions, el Grup Municipal de VOX exigeix mesures com el reforç d'efectius policials. També demanen l'expulsió de delinqüents reincidents estrangers i la fi de les polítiques de subvenció a col·lectius relacionats amb la delinqüència o que fomenten la immigració irregular.

VOX ha anunciat que portarà al pròxim Ple de l'Ajuntament una proposta. La iniciativa busca que el consistori publiqui de forma periòdica les dades sobre criminalitat desglossades per nacionalitat i tipus de delicte. La proposta té com a objectiu assegurar la transparència i el dret a la informació dels ciutadans.

Per la seva banda, les autoritats locals i de la Generalitat han implementat diversos plans d'acció. Entre ells es destaca el Pla Tremall, que busca abordar la multireincidència i altres fenòmens delictius. Malgrat aquests esforços, els alts percentatges de detinguts estrangers es mantenen inalterables per ara.