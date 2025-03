Enquesta CEO: El PSC millora, Junts continua caient i Aliança Catalana es dispara

El PSC tornaria a guanyar les eleccions amb una majoria folgada, el processisme continuaria perdent vots, i Aliança Catalana es dispararia si avui hi hagués eleccions al Parlament. Són els resultats de l'enquesta quadrimestral del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat. El partit de Sílvia Orriols continua sent el partit que més creix des de les últimes eleccions catalanes, el 12 de maig de 2024.

El PSC, que va guanyar les eleccions amb 42 diputats, torna a encapçalar l'enquesta amb una forquilla de 41-43 diputats. Els socialistes milloren sensiblement els resultats de l'últim CEO del 27 de novembre, quan van caure a 39-41 diputats.

Junts continua sent la formació que més s'enfonsa. El partit de Carles Puigdemont, que va aconseguir 35 diputats en les últimes eleccions, baixa dels 30-32 als 27-29 en només quatre mesos. En un any haurien perdut gairebé deu diputats segons les enquestes.

El declivi de Junts coincideix amb l'auge d'Aliança Catalana, l'expectativa de la qual es dispara ara fins als 10 diputats. El partit de Sílvia Orriols, que ara té 3 diputats, va pujar fins als 6-7 en l'enquesta de novembre. Segons aquest últim sondeig, Junts perdria fins a 8 diputats, mentre que Aliança Catalana podria guanyar fins a 7.

Els socis d'Illa es mantenen

La bona notícia per a Salvador Illa és que segons el CEO la seva majoria parlamentària no s'ha ressentit en aquests primers mesos de govern. ERC, que té ara 20 diputats, aconseguiria pujar fins als 21-23. Els Comuns, que compten amb 6 diputats, es mantenen en una forquilla de 6-7.

Tant PSC, com ERC i els Comuns, amb prou feines han patit variacions en les enquestes aquest últim any. Això reforça la confiança del govern i la dels seus socis a l'equador del primer any de legislatura. On sí que hi ha alguns canvis és a l'oposició.

Resultats electorals i sondejos a Catalunya Partit Eleccions 2024 CEO Novembre 2024 CEO Març 2025 PSC 42 39-41 41-43 Junts 35 30-32 27-29 Centre d'Estudis d'Opinió (CEO)

La caiguda de Junts coincideix amb la consolidació de la dreta constitucionalista, que amb prou feines pateix variacions respecte a les últimes eleccions i el CEO de novembre. El PP, amb 15 diputats al Parlament, se situa ara en una forquilla de 14-16. Vox, amb 11 escons, quedaria ara amb entre 10 i 12.

La CUP tornaria es quedaria igual, amb 4 diputats, o en perdria un. Empitjora respecte a l'últim sondeig del CEO, que li donava entre 5 i 6 diputats. Ara entre 3 i 4.

Només un 38% d'independentistes

Aquest nou sondeig deixa clar l'immobilisme dels blocs que dificulta la formació de majories a Catalunya.

El processisme (Junts-ERC-CUP) sumaria en el millor dels casos 56 diputats, lluny de la majoria de 68. Ni una hipotètica suma amb Aliança Catalana bastarien per assolir aquesta majoria. El bloc constitucionalista continua sense tenir majoria suficient per trencar el bloc processista i desafiar la majoria d'Illa.

L'única majoria que suma segons els nous sondejos és la que està ara al Govern, i que podria fins i tot millorar les seves expectatives.

L'enquesta del CEO, d'altra banda, torna a enfonsar l'independentisme. Només el 38% dels enquestats es declaren independentistes per un 54% que no. Són els pitjors resultats de l'independentisme des que es formula aquesta pregunta a l'enquesta, és a dir, des de 2015.